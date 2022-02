Ajax heeft met de familie van Abdelhak Nouri een schikking getroffen voor een schadevergoeding van mimimaal 7,8 miljoen euro. Dat maakte de club maandag bekend. De voetballer werd in 2017 tijdens een oefenwedstrijd getroffen door een hartstilstand.

De middenvelder liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op, waardoor er een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière kwam. Ajax erkende eerder al dat de medische zorg op het veld niet adequaat is verlopen.

In november werd bekend dat er een mondeling akkoord was bereikt over een schadevergoeding, al werden toen nog geen mededelingen gedaan over de hoogte daarvan. De procedure die de familie van Nouri had aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB leek daardoor al van de baan.

Het vastgestelde bedrag van 7,85 miljoen euro geldt als smartengeld en voor het verlies van arbeidsvermogen. Daarnaast vergoedt Ajax sinds de zomer van 2017 de kosten die nodig zijn voor de verzorging van de 24-jarige Amsterdammer. Dat zal de club ook in de toekomst blijven doen.

Abdelhak Nouri gold als een van de grootste talenten van Ajax.

Van der Sar: 'Blijft een verdrietige situatie'

Ajax erkende ruim drie jaar geleden al volledige aansprakelijkheid voor de falende medische hulp die aan Nouri werd verleend, maar beide partijen konden het maar niet eens worden over een bedrag. Algemeen directeur Edwin van der Sar is blij dat er nu eindelijk overeenstemming is.

"Al realiseren we ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is", zegt Van der Sar op de website van Ajax. "Het blijft een enorm verdrietige situatie. Zo voelen wij dat hier bij Ajax ook."

Ook vader Mohammed Nouri is opgelucht dat de discussie over aansprakelijkheid achter de rug is. "Zodat we gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten. Dat zal met name gericht zijn op de mooie plannen die wij hebben met de Abdelhak Nouri Foundation." Die stichting wil een helpende hand bieden aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Nouri doorliep de jeugdopleiding van Ajax en gold als een van de grootste talenten van de club. In 2016 debuteerde hij op negentienjarige leeftijd in de hoofdmacht. Sinds het noodlot toesloeg, wordt hij thuis door zijn familie verzorgd.