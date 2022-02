De Nieuw-Zeelandse voetbalster Meikayla Moore heeft zondagavond in een interland tegen de Verenigde Staten een hattrick aan eigen doelpunten gemaakt. In een half uur tijd werkte ze de bal drie keer langs haar eigen keeper.

De 25-jarige Moore maakte zelfs een zogeheten 'perfecte' hattrick: met rechts, met haar hoofd en met links. De doelpunten vielen in de 5e, 6e en 36e minuut en zetten Nieuw-Zeeland op een 3-0-achterstand.

Bij het eerste eigen doelpunt werkte Moore de bal bij een voorzet vanaf de linkerkant met haar rechterbeen in eigen doel. Een minuut later verschalkte de Liverpool-verdediger haar eigen keeper onbedoeld opnieuw, toen ze de bal na een voorzet vanaf rechts met haar hoofd raakte. Bij de 3-0 raakte ze de bal helemaal verkeerd toen ze wilde uitverdedigen.

Bondscoach Jitka Klimková besloot de onfortuinlijke Moore enkele minuten na het derde doelpunt te wisselen. "Iedereen die voetbalt, speelt goede en slechte wedstrijden, ongeacht op welk niveau je uitkomt. En Moore had nu een zware dag", aldus Klimková. "Ze is erg teleurgesteld en verdrietig, maar we steunen haar."

De Amerikaanse voetbalsters wonnen de wedstrijd op het toernooi om de SheBelieves Cup met 5-0. De laatste twee doelpunten werden wél gemaakt door speelsters van de regerend wereldkampioen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de drie eigen doelpunten van Meikayla Moore te bekijken.