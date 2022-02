Algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht heeft geen goed woord over voor het gedrag van de Vitesse-supporters zondag in Stadion Galgenwaard. De bestuurder vindt dat een regelwijziging scherper fouilleren mogelijk moet gaan maken.

De fans van Vitesse gooiden meerdere keren vuurwerk vanuit het uitvak op het veld en de omliggende tribunes. De wedstrijd moest tweemaal worden stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout.

Zeer waarschijnlijk was het gooien van het vuurwerk een vergeldingsactie, want eerder dit seizoen deden supporters van FC Utrecht hetzelfde tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse in stadion GelreDome. Ook toen werd vuurwerk mee het stadion in gesmokkeld.

"Ik hoop dat we meer mogelijkheden krijgen bij fouilleren, zoals in Frankrijk bijvoorbeeld het geval is. Dat je op plekken mag fouilleren waar je hier in Nederland níét mag fouilleren", zei een boze FC Utrecht-directeur tegen ESPN.

"Het is echt een verschrikking dat het zo verkloot wordt door een stel ellendelingen bij een wedstrijd met publiek, waar heel veel mensen weer zin in hadden. Het is schandalig dat wordt gegooid naar een hoek waar ook kinderen zitten. Het slaat helemaal nergens op."

De fans van Vitesse lieten zich zondag van hun slechtste kant zien in Utrecht. De fans van Vitesse lieten zich zondag van hun slechtste kant zien in Utrecht. Foto: ANP

'Kan zomaar dat er ineens geen uitpubliek meer is'

Van Es hoopt dat het gooien van vuurwerk, wat vaker voorkomt op de Nederlandse velden, snel verleden tijd is en sluit niet uit dat vanuit de politiek zware maatregelen worden genomen. "Ik vind het echt belachelijk. Ik zat tussen allemaal families in, die worden volledig afgeleid. Laat staan de spelers", zei hij.

"Hoe help je hier nu je club mee? Vertel het me maar. Dit heeft helemaal geen zak met voetbal te maken. De politiek en lokale politiek gaan er een oordeel over vellen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er ineens geen uitpubliek meer is."

Na een half uur ging het voor het eerst mis in Stadion Galgenwaard en na de gelijkmaker van Vitessenaar Danilho Doekhi in blessuretijd misdroegen de uitsupporters zich opnieuw.

Vitesse heeft al laten weten er alles aan te gaan doen om erachter te komen welke fans het vuurwerk hebben gegooid en ze te straffen.

