Maccabi Tel Aviv, donderdag opnieuw de tegenstander van PSV, heeft zondag in de aanloop naar de return in de Conference League gewonnen in de Israëlische competitie. Rapid Wien speelde eerder op de dag gelijk in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz.

Hapoel Haifa werd door Maccabi thuis met 2-0 verslagen door de nummer drie van Israël. De Kroaat Stipe Perica opende de score uit een penalty en ook Matan Baltaxa was trefzeker. Beide goals vielen na rust.

PSV was donderdag met 1-0 te sterk voor Maccabi Tel Aviv. Cody Gakpo scoorde voor de nummer twee van de Eredivisie. Donderdag om 18.45 uur wordt de return in Israël afgetrapt.

De tegenstander van Vitesse, Rapid Wien, speelde eerder op de dag gelijk in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz. Het werd 2-2.

Vitesse verloor drie dagen geleden in Wenen met 2-1 van de Oostenrijkers. De return in Arnhem is donderdag om 21.00 uur.

Bekijk hier het programma in de Conference League