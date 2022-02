Roger Schmidt heeft zondag na PSV-sc Heerenveen (3-1) op een nieuwe grasmat aangedrongen. Op het slechte veld in het Philips Stadion zou het lastig voetballen zijn en is bovendien de kans op blessures groot.

"Het veld is verwoest, we hebben een nieuwe mat nodig", zei Schmidt volgens VI op de persconferentie na de wedstrijd. "Dit is onmogelijk nog te herstellen."

Mede door het slechte veld werd het spel zeker in de tweede helft behoorlijk rommelig. PSV wordt het hele seizoen al geplaagd door blessures en zag zondag Érick Gutiérrez en Cody Gakpo uitvallen.

PSV heeft de komende periode de kans om wat aan de staat van de grasmat te doen. Pas 6 maart staat de eerstvolgende wedstrijd op het programma.

"Je ziet het wel vaker dat het aan het eind van de winter moeilijk is om de velden weer in een goede staat te krijgen", zei de Duitse coach. "Voor ons is het belangrijk dat er een goede mat ligt, zeker voor het spel in de kleine ruimte."

Götze vindt veld moeilijk te bespelen

Mario Götze, die kort na rust voor de 2-1 zorgde, vond het veld in Eindhoven moeilijk bespeelbaar. "Het was een moeilijke wedstrijd, we hadden problemen om kansen te creëren op dit veld", zei de middenvelder die tegen Heerenveen als spits speelde tegen ESPN.

"Het veld was niet perfect", lachte Götze. "Het was moeilijk om hier op te spelen."

Door het drukke programma heeft de grasmat in het Philips Stadion flink te lijden gehad. "Donderdag tegen Maccabi Tel Aviv was het al lastig. Sindsdien heeft het veel geregend en is het nog slechter geworden", zei Götze.

Vloeiende aanvallen waren zeldzame op de slechte grasmat in Eindhoven. Foto: Pro Shots

