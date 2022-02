Vitesse-directeur Pascal van Wijk heeft zondag na afloop van het duel met FC Utrecht (1-1) afkeurend gereageerd op het gedrag van de eigen fans. Supporters in het uitvak gooiden meerdere keren vuurwerk op het veld, waardoor de wedstrijd tot twee keer toe moest worden stilgelegd.

Volgens Van Wijk was het gedrag van de supporters een vergeldingsactie voor een incident dat eerder dit seizoen plaatsvond bij het duel tussen beide clubs in stadion GelreDome. In november waren het de Utrecht-supporters die vanuit het uitvak vuurwerk op de grasmat in Arnhem gooiden.

"Het lijkt te gaan om een vergeldingsactie, maar het is ronduit onbegrijpelijk en absoluut niet goed te praten dat een deel van het vak zo over de schreef is gegaan, door vuurwerk te gooien richting het veld en het nabijgelegen vak", aldus Van Wijk op de site van zijn club.

"Het is een dieptepunt, waarmee Vitesse en het voetbal sterk in diskrediet worden gebracht. Het is het tegenovergestelde van waar wij als club - en een grote meerderheid van de supporters - voor staan. Mogen de stadions eindelijk weer vol, inclusief uitpubliek, en dan gebeurt dit. Het is onacceptabel en schadelijk voor zowel de club als de supporters."

Fans van Vitesse gooiden met vuurwerk tijdens het uitduel met FC Utrecht. Fans van Vitesse gooiden met vuurwerk tijdens het uitduel met FC Utrecht. Foto: ANP

Vitesse gaat daders opsporen

Het duel werd na een klein half uur voor het eerst stilgelegd toen Vitesse-supporters vuurwerk op het veld en richting andere tribunes gooiden. In blessuretijd ging het opnieuw mis toen Vitesse-verdediger Danilho Doekhi voor de 1-1 had gezorgd. Daarop werd er opnieuw met vuurwerk gegooid door de Arnhemse aanhang.

Vitesse kondigde in de verklaring bovendien aan dat de club de daders gaat proberen op te sporen. "We gaan alles in het werk stellen om de daders aan de hand van de beschikbare beelden te identificeren en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken passende straffen opgelegd zullen krijgen", vervolgde Van Wijk.

"Ik bied, namens heel Vitesse, onze excuses aan voor het wangedrag van een deel van het uitpubliek. Uiteraard met name aan de mensen wiens veiligheid in het geding is gekomen."

