De schoonheid van de treffers was na afloop van Feyenoord-Cambuur (3-1) het voornaamste gespreksonderwerp in De Kuip. Alireza Jahanbakhsh, die na een moeizaam begin steeds beter in vorm komt, sprak zelfs van de mooiste treffer in zijn loopbaan.

Jahanbakhsh scoorde met een pegel van afstand, die via de onderkant van de lat binnen viel. "De bal was een beetje nat, dat helpt ook. Daardoor viel hij net wat sneller naar beneden", legde de doelpuntenmaker uit aan ESPN. "Het was denk ik de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt."

De Iraniër vertelde lachend dat hij zijn doelpunt kort na de wedstrijd al vier of vijf keer had teruggekeken. "Mijn broer en andere mensen hadden het filmpje gestuurd op WhatsApp. Hij ging er echt mooi in."

Jahanbakhsh was niet de enige Feyenoorder met een fraaie treffer. Eerder schoot Luis Sinisterra de bal van ruim 20 meter haarfijn in de kruising. "Ik dacht dat die goal van 'Sini' het doelpunt van de maand zou zijn, of misschien wel van het jaar", zei Jahanbakhsh. "Welke er nou mooier was? Ik denk allebei even mooi."

Slot vindt treffer van Sinisterra mooier

Ook trainer Arne Slot had het na afloop vooral over de twee fraaie treffers van zijn ploeg. "Ik denk dat ik die van Luis net iets mooier vind, want zijn aanname was ook fantastisch. Bovendien was dat de 1-1 en daarom ook belangrijker."

Slot was daarnaast blij met het toegenomen rendement van Jahanbakhsh. De ervaren aanvaller scoorde voor de winterstop slechts eenmaal. Feyenoord trok in de winterstop met Patrik Walemark een concurrent aan, maar met drie treffers is Jahanbakhsh na de jaarwisseling wel op dreef.

"Ik ben blij voor Ali, want zijn rendement bleef achter. We moeten onze ogen er niet voor sluiten dat hij ook wat vaker de bal verliest, meer dan ik prettig vind", zei Slot. "Al hoort het een beetje bij zijn spel."

Lang niet alles wat Jahanbakhsh probeerde lukt ook

Jahanbakhsh sloot zich daarbij aan. "Als aanvaller moet je risico nemen. Soms verlies je de bal of lukt je actie niet. Dat is part of the game", zei hij.

Ook tegen Cambuur lukte lang niet alles wat de aanvaller probeerde. "De eerste keer dat ik vandaag schoot, lukte het niet. Maar ik bleef het proberen en dan gaat hij er zo mooi in."

