PSV heeft zondag dankzij twee doelpunten vroeg in de tweede helft de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen met 3-1 gewonnen. Joey Veerman speelde een belangrijke rol door uitgerekend tegen zijn oude ploeg zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor de Eindhovenaren te maken.

PSV verloor tegen Ajax en AZ zijn laatste twee thuisduels in de Eredivisie, maar de terugkeer van publiek op de tribunes leek de Eindhovenaren in de openingsfase extra vertrouwen te geven. Al na dertien minuten opende Noni Madueke de score.

Voor de Engelsman was het zijn eerste competitiedoelpunt in een half jaar tijd. De van een blessure teruggekeerde aanvaller was deze maand al wel trefzeker in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen NAC Breda.

De storm van de thuisploeg ging daarna echter liggen en Heerenveen knokte zich terug in de wedstrijd. Het leverde tien minuten voor tijd de gelijkmaker op via Tibor Halilovic, die de bal via het been van verdediger Olivier Boscagli over de lijn werkte.

PSV schoot in de tweede helft uit de startblokken en maakte in de eerste vijf minuten na rust het verschil. Mario Götze scoorde met een van richting veranderd schot, waarna Joey Veerman zijn oude ploeg pijn deed door er 3-1 van te maken.

Voor Veerman was het zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor PSV, na eerder al wel in het bekertoernooi gescoord te hebben. De middenvelder kwam in de winter voor zo'n 6 miljoen euro over van sc Heerenveen.