Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zondag aan een ruime uitzege geholpen in La Liga. De Oranje-international maakte het tweede doelpunt voor de Catalanen in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Valencia.

De Jong zorgde na ruim een half uur spelen voor de 0-2 van Barcelona. Bij een schitterende aanval van de bezoekers kwam de bal uiteindelijk via Ousmane Dembélé bij de Nederlander, die simpel binnentikte en zijn derde competitietreffer van het seizoen maakte.

Negen minuten eerder had Pierre-Emerick Aubameyang de score geopend voor Barcelona. De Gabonees, die tijdens de afgelopen transferperiode overkwam van Arsenal, schoot hard raak in de rechterbovenhoek en kwam zo voor het eerst tot scoren voor zijn nieuwe club.

Aubameyang maakte zeven minuten voor rust ook voor de 0-3. Ditmaal tikte de spits een voorzet van Gavi binnen bij wederom een prachtige aanval. Even later dacht Valencia terug in de wedstrijd te komen via Carlos Soler, maar op advies van de VAR werd de goal afgekeurd omdat de bal eerder in de aanval over de zijlijn was gegaan.

Barcelona klimt naar vierde plaats

Soler zorgde vroeg in de tweede helft wel voor de 1-3. De middenvelder kopte raak uit een afgemeten voorzet van Bryan Gil. Tien minuten later breidde Pedri, die kort daarvoor in het veld was gekomen voor De Jong, de voorsprong weer uit met een pegel van zo'n 25 meter. Luuk de Jong viel in de slotfase in bij Barcelona, waar Memphis Depay ontbrak door een blessure.

Dankzij de overwinning op Valencia klimt Barcelona naar de vierde plaats. De ploeg van coach Xavi heeft een punt minder dan nummer drie Real Betis. De achterstand op koploper Real Madrid, dat een duel meer heeft gespeeld, bedraagt vijftien punten.

Eerder op de dag kwam Sevilla niet verder dan 1-1 bij Espanyol, waar Tonny Vilhena een basisplaats had. Rafael Mir opende de score voor de bezoekers, waarna Sergi Darder voor de gelijkmaker zorgde. Een kwartier voor tijd kreeg Jules Koundé zijn tweede gele kaart bij Sevilla, dat op zes punten van Real tweede staat.

