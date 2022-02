De wedstijd tussen FC Utrecht en Vitesse is zondag overschaduwd door ongeregeldheden. Het duel in stadion Galgenwaard werd tot twee keer toe stilgelegd omdat supporters van Vitesse met vuurwerk aan het gooien waren. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Scheidsrechter Allard Lindhout laste na een klein half uur een afkoelperiode van één minuut in nadat er uit het uitvak fakkels op het veld werden gegooid. Toen er vervolgens ook nog knalvuurwerk werd afgestoken, besloot de scheidsrechter om de spelers naar binnen te halen.

Op het moment dat de wedstrijd werd onderbroken stond het door een goal van Moussa Sylla 1-0. "Ik heb het even aangezien, maar nu gooit men met vuurwerk naar elkaar. Dan is het tijd om naar binnen te gaan", zei scheidsrechter Allard Lindhout tijdens de eerste onderbreking bij ESPN.

Na een onderbreking van een half uur werd de wedstijd weer hervat, maar in blessuretijd werd het duel opnieuw een aantal minuten onderbroken. Doekhi had in de 93e minuut voor de 1-1 gezorgd waarna er wederom met vuurwerk uit het uitvak werd gegooid. Na een korte onderbreking kon de wedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Begin november ging het ook al mis toen beide clubs elkaar troffen in Stadion GelreDome. Toen waren het de Utrecht-fans die vuurwerk op het veld gooiden. De wedstrijd werd destijds nog wel uitgespeeld.

Het is dit weekend voor het eerst sinds november dat er weer uitsupporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden in het betaald voetbal. Door de coronamaatregelen werd er maandenlang in (half)lege stadions gevoetbald.