De wedstijd tussen FC Utrecht en Vitesse is zondag overschaduwd door ongeregeldheden. Het duel in stadion Galgenwaard werd tot twee keer toe stilgelegd omdat supporters van Vitesse met vuurwerk aan het gooien waren. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Scheidsrechter Allard Lindhout laste na een klein half uur een afkoelperiode van één minuut in nadat er uit het uitvak fakkels op het veld werden gegooid. Toen er vervolgens ook nog knalvuurwerk werd afgestoken, besloot de scheidsrechter om de spelers naar binnen te halen.

Op het moment dat de wedstrijd werd onderbroken stond het door een goal van Moussa Sylla 1-0. "Ik heb het even aangezien, maar nu gooit men met vuurwerk naar elkaar. Dan is het tijd om naar binnen te gaan", zei scheidsrechter Allard Lindhout tijdens de eerste onderbreking bij ESPN.

Na een onderbreking van een half uur werd de wedstijd weer hervat, maar in blessuretijd werd het duel opnieuw een aantal minuten onderbroken. Doekhi had in de 93e minuut voor de 1-1 gezorgd waarna er wederom met vuurwerk uit het uitvak werd gegooid. Na een korte onderbreking kon de wedstrijd alsnog worden uitgespeeld.

Begin november ging het ook al mis toen beide clubs elkaar troffen in Stadion GelreDome. Toen waren het de Utrecht-fans die vuurwerk op het veld gooiden. De wedstrijd werd destijds nog wel uitgespeeld.

Het is dit weekend voor het eerst sinds november dat er weer uitsupporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden in het betaald voetbal. Door de coronamaatregelen werd er maandenlang in (half)lege stadions gevoetbald.

Utrecht pakt op kletsnat veld voorsprong

Voor de spelers van Utrecht en Vitesse was het flink behelpen op het kletsnatte veld in de 'Domstad'. Op verschillende delen van de grasmat lagen flinke plassen, waardoor het voetballen haast onmogelijk werd gemaakt.

Utrecht leek zich in eerste instantie het beste in de erbarmelijke omstandigheden thuis te voelen en kwam na een kwartier via een curieuze goal op voorsprong. Vitesse-doelman Jeroen Houwen was te laat bij de bal en trapte deze vol tegen Syllah aan. De bal leek vervolgens het doel in te rollen, maar bleef liggen op de lijn. Syllah was er als eerste bij om de bal het beslissende zetje te geven.

Na de eerste onderbreking veranderde het spelbeeld en kreeg Vitesse de overhand. Loïs Openda was in de 53e minuut dicht bij de gelijkmaker, toen hij met een knappe boogbal van flinke afstand net naast schoot. Halverwege kwamen de bezoekers met tien man te staan, omdat Adrian Grbic zijn elleboog in het gezicht van Mike van der Hoorn plantte.

Doekhi redt Vitesse in extremis

Ondanks het ondertal bleef Vitesse de toon zette en zoeken naar de gelijkmaker. De Arnhemmers hadden vlak voor tijd al een penalty kunnen krijgen, maar Lindhout beoordeelde na tussenkomst van de VAR dat Willem Janssen geen overtreding had begaan op Openda.

In blessuretijd kreeg Vitesse alsnog waar het recht op had, toen Doekhi met een fraaie achterwaartse kopbal voor de 1-1 zorgde. De Arnhemse reageerde vervolgens door opnieuw vuurwerk op het veld te gooien. Na een minutenlange onderbreking konden de resterende drie minuten blessuretijd alsnog worden utigespeeld, maar gescoord werd er niet meer.

