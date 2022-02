Bayern München heeft zondag een ruime overwinning geboekt in de Bundesliga. De koploper draaide thuis tegen hekkensluiter Greuther Fürth een achterstand om in een 4-1-zege. In de Premier League gaf Manchester United een 0-2-voorsprong uit handen bij Leeds United, maar won het uiteindelijk met 2-4.

Bayern kwam vlak voor rust op achterstand tegen Greuther Fürth door een treffer van Branimir Hrgota. Een vrije trap van de Zweed werd van richting veranderd door de muur van de thuisploeg en belandde in de linkerhoek.

In de tweede helft draaide Bayern de achterstand in iets meer dan een kwartier om. Robert Lewandowski zorgde kort na rust met een intikker voor de gelijkmaker en Sebastian Griesbeck tikte even later een voorzet van Thomas Müller in eigen doel.

In de slotfase kwam Bayern nog twee keer tot scoren. Lewandowski maakte acht minuten voor tijd met een kopbal zijn tweede van de middag en invaller Eric Maxim Choupo Moting besliste het duel in blessuretijd met een intikker. Bij Fürth speelde Nick Viergever de hele wedstrijd mee.

Door de overwinning op Fürth heeft koploper Bayern nu negen punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund, dat later op de dag Borussia Mönchengladbach (17.30 uur) ontvangt.

Manchester United viert de 2-3 van Fred tegen Leeds United. Manchester United viert de 2-3 van Fred tegen Leeds United. Foto: Reuters

United geeft voorsprong weg, maar wint alsnog

In de Premier League leidde Manchester United bij rust met 0-2 tegen Leeds United dankzij treffers van Harry Maguire en Bruno Fernandes. Maguire kopte na ruim een half uur spelen raak uit een corner en Fernandes vond op slag van rust, eveneens met het hoofd, het doel na een voorzet van Jadon Sancho.

In de tweede helft knokte Leeds United zich in een tijdsbestek van slechts twee minuten terug tot 2-2. Acht minuten na rust belandde een verdwaalde voorzet van Rodrigo in het doel en even later zorgde Raphinha met een intikker voor de gelijkmaker.

Manchester United raakte niet van slag en kwam twintig minuten voor tijd opnieuw op voorsprong via Fred, die hard raak schot in de linkerhoek. In de slotfase besliste invaller Anthony Elanga de wedstrijd na goed voorbereidend werk van Fernandes. Bij Leeds maakte Pascal Struijk de negentig minuten vol.

Dankzij de overwinning in Leeds verstevigt United de vierde plaats. 'The Red Devils' hebben vier punten voorsprong op nummer vijf West Ham United en vier punten achterstand op nummer drie Chelsea, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. Leeds bezet de vijftiende plaats.

