Feyenoord heeft zondag de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur na een achterstand met 3-1 gewonnen. Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh maakten prachtige treffers voor de Rotterdammers.

Cambuur kwam op voorsprong via Tom Boere, maar het publiek in De Kuip kon daarna juichen voor treffers van Sinisterra, Orkun Kökçü en Jahanbakhsh.

Feyenoord boekte daarmee de vierde zege op rij in de Eredivisie, allemaal op kleinere clubs. Eerder werden NEC, Sparta en RKC Waalwijk verslagen door de ploeg van Arne Slot.

Daardoor behoudt Feyenoord de aansluiting met koploper Ajax, dat zes punten voorsprong heeft. Volgende week wacht de Rotterdammers een zware klus met een uitwedstrijd tegen nummer vier AZ.

Cambuur heeft inmiddels zeven duels op rij niet weten te winnen. De Friese ploeg staat dankzij een goede seizoensstart nog wel veilig in de middenmoot op een negende plaats.

Tom Boere kan alleen op het doel af na een blunder van Feyenoord-verdediger Gernot Trauner. Tom Boere kan alleen op het doel af na een blunder van Feyenoord-verdediger Gernot Trauner. Foto: Pro Shots

Boere straft blunder Trauner

Feyenoord greep voor eigen publiek meteen het initiatief en Cambuur loerde op de counter. Dat leverde na ruim een kwartier wel de openingstreffer op.

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner verkeek zich vermoedelijk door de harde wind op een lange bal. Boere onderschepte, kon alleen op doelman Justin Bijlow af en scoorde beheerst: 0-1.

Feyenoord had niet veel tijd nodig om orde op zaken te stellen. De Colombiaan Sinisterra schoot de bal van ruim 20 meter schitterend in de kruising.

Nadat Bryan Linssen en open kans om zeep had geholpen, kwam Feyenoord kort voor rust alsnog op voorsprong. Een schot van Kökçü werd dermate van richting veranderd door een verdediger, dat Cambuur-doelman Sonny Stevens kansloos was: 2-1.

Ontlading bij Alireza Jahanbakhsh na zijn fraaie treffer. Ontlading bij Alireza Jahanbakhsh na zijn fraaie treffer. Foto: Pro Shots

Jahanbakhsh beslist duel met prachtige pegel

Vijf minuten na rust vervloog de hoop van de Friezen op een goed resultaat. Jahanbakshsh haalde van buiten het strafschopgebied hard uit en scoorde fraai via onderkant lat.

Daarna was Feyenoord via Sinisterra nog dicht bij een ruimere voorsprong. Eerst trof hij bij een hoekschop met een kopbal de paal en kort voor tijd kon de vleugelaanvaller een vrije trap verlengen, maar bracht Stevens redding op de lijn. Ook invallers Patrik Walemark en Jens Toornstra stuitten in de slotfase op de keeper van Cambuur.

En ruimere nederlaag bleef Cambuur echter bespaard. Smetje op de Rotterdamse zege was de gele kaart die Fredrik Aursnes kreeg wegens een handsbal. Daardoor is de Noorse middenvelder volgende week tegen AZ geschorst.

