Justin Kluivert heeft OGC Nice zondag aan de veertiende overwinning van het Ligue 1-seizoen geholpen. Een treffer van de voormalige Ajacied volstond tegen Angers: 1-0. In Italië ging Atalanta met drie Nederlanders in de basis onderuit tegen Fiorentina (1-0).

Kluivert maakte zijn doelpunt na twintig minuten, toen hij op links de diepte in werd gestuurd en de bal rustig binnenschoof op het moment dat keeper Danijel Petkovic onnodig ver uit zijn doel kwam.

Het was de derde competitietreffer van het seizoen voor Kluivert, die ook drie assists op zijn naam heeft staan. Dat hadden er vier kunnen zijn, maar tegen Angers werd een goal van Andy Delort op aangeven van de 22-jarige Nederlander afgekeurd.

Bij Nice stonden met Kluivert en Pablo Rosario twee Nederlanders in de basis. Ook oud-Ajax-spits Kasper Dolberg behoorde tot de eerste elf. Calvin Stengs kreeg geen speeltijd van coach Christophe Galtier.

Onlangs was Kluivert ook al belangrijk voor Nice in de Coupe de France, toen hij zijn club tegen Olympique Marseille met twee goals en een assist naar een 4-1-zege en daarmee een halvefinaleplek gidste.

Door de zege op Angers staat Nice na 25 wedstrijden derde achter Paris Saint-Germain en Marseille, dat een punt meer heeft, maar zondagavond nog speelt. De top twee gaat rechtstreeks de Champions League in.

Krzysztof Piatek was de gevierde man bij Fiorentina. Foto: AP

Atalanta met drie Nederlanders onderuit

Met Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer negentig minuten op het veld ging Atalanta met 1-0 onderuit tegen Fiorentina. De Poolse spits Krzysztof Piatek maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer.

Bij Atalanta werd trainer Gian Piero Gasperini halverwege de tweede helft met een rode kaart naar de tribune gestuurd.

Atalanta bezet met 44 punten de vijfde plaats in de Serie A. Fiorentina heeft als nummer zeven twee punten minder en is ook nog altijd in de race voor Europees voetbal.

