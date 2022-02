FC Twente is dankzij invaller Joshua Brenet ontsnapt aan een verrassende thuisnederlaag tegen Go Ahead Eagles. Het duel op een modderig veld in Enschede eindigde in 2-2. Ook PEC en FC Groningen speelden gelijk (1-1), waardoor de Zwollenaren ongeslagen blijven in 2022.

Brenet kwam in de afgelopen transferperiode over van TSG Hoffenheim. De tweevoudig Oranje-international maakte vorige week als invaller zijn debuut en mocht tegen Go Ahead twintig minuten voor tijd opnieuw invallen.

De oud-PSV'er hielp zijn nieuwe ploeg door in de 88e minuut te scoren met een schitterende boogbal, al leek de bal eigenlijk als voorzet bedoeld te zijn. Keeper Andries Noppert stond iets te ver voor zijn doel en kreeg er net geen handje meer tegen.

Go Ahead Eagles was op slag van rust op voorsprong gekomen in Enschede. De Zweedse Isac Lidberg kopte prachtig raak uit een corner van Philippe Rommens.

In de openingsminuten sloeg de ploeg van trainer Kees van Wonderen, voormalig assistent bij FC Twente, voor de tweede keer toe. Doelman Lars Unnerstall verkeek zich op een schot uit de tweede lijn, waarna de Spanjaard Inigo Cordoba simpel kon scoren uit de rebound.

De eerste competitiezege voor Go Ahead sinds eind november kwam er echter niet. Joris Kramer werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een harde inzet van Michel Vlap, waarna Brenet een gelijkspel voor de thuisploeg uit het vuur sleepte.

PEC in blessuretijd naast FC Groningen

De openingstreffer van FC Groningen bij hekkensluiter PEC viel na ruim een half uur en was prachtig. Bij een vrije trap van net buiten het strafschopgebied liet Laros Duarte PEC-keeper Kostas Lamprou kansloos met een bal in de kruising.

Tot dat moment had Groningen via Paulos Abraham - hij stuitte op Lamprou - al de grootste kans gehad. Op slag van rust voorkwam de paal dat Bjorn Meijer er 0-2 van maakte en in de tweede helft ging een goal van Michael de Leeuw niet door, omdat scheidsrechter Jeroen Manschot een overtreding had gezien.

PEC zette bij vlagen flink druk, maar meer dan twee grote kansen voor Daishawn Redan leverde dat lange tijd niet op. Tot de extra tijd, toen Nakayama knap raak kopte bij een hoekschop en de thuisfans in vervoering bracht.

Het PEC van trainer Dick Schreuder beleefde een dramatische eerste seizoenshelft, maar pakte sinds de jaarwisseling elf punten dankzij drie zeges en twee gelijke spelen. De Zwollenaren staan nog laatste, maar komen wel in punten gelijk met Sparta Rotterdam.

FC Groningen bleef voor het vijfde seizoen op rij zonder winst in Zwolle. De ploeg van coach Danny Buijs presteert met zes overwinningen, acht gelijke spelen en negen nederlagen wisselvallig en staat tiende.

