PEC Zwolle heeft zondag ternauwernood de ongeslagen status in dit kalenderjaar behouden. De hekkensluiter van de Eredivisie stevende af op een thuisnederlaag tegen FC Groningen, maar pakte dankzij een treffer van Yuta Nakayama in blessuretijd een punt: 1-1.

De openingstreffer van FC Groningen viel na ruim een half uur en was prachtig. Bij een vrije trap van net buiten het strafschopgebied liet Laros Duarte PEC-keeper Kostas Lamprou kansloos met een bal in de kruising.

Tot dat moment had Groningen via Paulos Abraham - hij stuitte op Lamprou - al de grootste kans gehad. Op slag van rust voorkwam de paal dat Bjorn Meijer er 0-2 van maakte en in de tweede helft ging een goal van Michael de Leeuw niet door, omdat scheidsrechter Jeroen Manschot een overtreding had gezien.

PEC zette bij vlagen flink druk, maar meer dan twee grote kansen voor Daishawn Redan leverde dat lange tijd niet op. Tot de extra tijd, toen Nakayama knap raak kopte bij een hoekschop en de thuisfans in vervoering bracht.

Het PEC van trainer Dick Schreuder beleefde een dramatische eerste seizoenshelft, maar pakte sinds de jaarwisseling elf punten dankzij drie zeges en twee gelijke spelen. De Zwollenaren staan nog laatste, maar komen wel in punten gelijk met Sparta Rotterdam.

FC Groningen bleef voor het vijfde seizoen op rij zonder winst in Zwolle. De ploeg van coach Danny Buijs presteert met zes overwinningen, acht gelijke spelen en negen nederlagen wisselvallig en staat tiende.

