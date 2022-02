Ajax begint woensdag volgens de bookmakers als favoriet aan het tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League, al is het cliché dat het Nederlands elftal en Nederlandse clubs bijna nooit winnen van een Portugese tegenstander. Is dat nog steeds zo?

Oranje dat door toedoen van Portugal het WK 2002 mist én op het EK van 2004 én het WK van 2006 wordt uitgeschakeld door de Portugezen.

AZ dat door een doelpunt van Sporting CP diep in de verlenging naast een plek in de UEFA Cup-finale van 2005 grijpt, Benfica dat PSV (2011), FC Twente (2012) en AZ (2014) uitschakelt en Heracles Almelo dat zich in 2016 bij het Europese debuut stukbijt op het bescheiden FC Arouca.

Het moge duidelijk zijn dat de resultaten aanleiding gaven om te spreken van een heuse Portugese vloek voor Nederlandse ploegen. De eerste 35 confrontaties met een Portugese tegenstander in deze eeuw leverden slechts vijf keer een Nederlandse winnaar op. Dat komt neer op 14,2 procent. Maar de laatste jaren is een kentering zichtbaar.

Laatste 12 confrontaties tussen Nederland en Portugal 26 maart 2018: Portugal-Nederland 0-3

23 oktober 2018: Ajax-Benfica 1-0

7 november 2018: Benfica-Ajax 1-1

9 juni 2019: Portugal-Nederland 1-0

19 september 2019: PSV-Sporting CP 3-2

3 oktober 2019: Feyenoord-FC Porto 2-0

28 november 2019: Sporting CP-PSV 4-0

12 december 2019: FC Porto-Feyenoord 3-2

18 augustus 2021: Benfica-PSV 2-1

24 augustus 2021: PSV-Benfica 0-0

15 september 2021: Sporting CP-Ajax 1-5

7 december 2021: Ajax-Sporting CP 4-2

Nederland wint 50 procent van de confrontaties

De wedstrijd van de ommekeer lijkt de vriendschappelijke interland van Oranje eind maart 2018 in Genève tegen Portugal. Door goals van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk werd het 0-3 en sindsdien heeft Nederland een positieve balans tegen Portugese opponenten.

Ajax versloeg Benfica in de Champions League-campagne van 2018/2019, Feyenoord won in De Kuip van FC Porto (2019) en PSV was thuis te sterk voor Sporting (2019), al gingen de Eindhovenaren en de Rotterdammers in de returns wel onderuit.

Het gaat nog lang niet altijd goed, maar met zes overwinningen (50 procent) en vier nederlagen (33,3 procent) in de laatste twaalf confrontaties is Portugal geen angstgegner meer voor Nederlandse clubs.

Als we alleen naar Ajax en Benfica kijken, dan is er ook sprake van een positieve balans. Het duel, dat woensdag om 21.00 uur begint in Estádio da Luz, wordt de achtste confrontatie tussen de twee topclubs. Van de vorige zeven won Ajax er vier, één keer was Benifca de sterkste en twee keer werd het gelijk.

De return is op dinsdag 15 maart in de Johan Cruijff ArenA.