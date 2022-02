Burnley-manager Sean Dyche is zeer te spreken over wat spits Wout Weghorst laat zien. De winteraanwinst maakte zaterdag tegen Brighton & Hove Albion (0-3-winst) zijn eerste doelpunt voor de Premier League-club.

Weghorst opende de score in de 21e minuut met een fraai schot. Vijf minuten voor rust had hij met een assist ook een belangrijk aandeel in de 0-2 van ploeggenoot Josh Brownhill.

"Wout doet het sinds zijn komst fantastisch. Ik heb hem op de training aan het werk gezien en het zou me verbazen als hij niet vaker gaat scoren. Hij is een verademing en doet ook zijn verdedigende werk. Hij is op en top prof", aldus Dyche.

Burnley boekte pas de tweede overwinning van het seizoen en is dankzij de zege op Brighton van de laatste plaats in de Premier League af. Dyche ziet dat de komst van Weghorst zijn ploeg goed heeft gedaan.

"We kwamen nu tot kansen, dat is het verschil", merkte hij op. "Verdedigend was er nooit veel mis en aan onze werklust ontbrak het ook niet. We spelen altijd met veel energie en vandaag werden we ook dreigend."

Weghorst: 'Hier droom je als kind van'

De 29-jarige Weghorst, die vorige maand op de laatste dag van de winterse transfermarkt werd overgenomen van VfL Wolfsburg, speelde tegen Brighton zijn vierde Premier League-wedstrijd en aasde al een tijdje op zijn doelpunt.

"Scoren in de Premier League, daar droom je als kind van", vertelde de twaalfvoudig international van Oranje na zijn goal in Brighton. "Je wil belangrijk zijn en je ploeg helpen. Het is een heel speciaal moment voor me."

De volgende wedstrijd van Burnley is woensdag, wanneer Tottenham Hotspur naar Turf Moor komt. Drie dagen later wacht een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

