Het vertrouwen is groot bij AZ nadat de club zaterdag voor de zeventiende keer op rij ongeslagen is gebleven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen won thuis met 2-1 van Heracles Almelo. Nu staan de competitiekraker tegen Feyenoord en de halve finale in de KNVB-beker tegen Ajax op het programma.

"We zijn op jacht, zeker weten", zei captain Owen Wijndal tegen ESPN. Middenvelder Tijjani Reijnders sprak tegen de NOS woorden van gelijke strekking. "We zitten in een goede reeks, maar we zijn nog lang niet tevreden. Nog twee keer winnen? Daar gaan we zeker voor", aldus Reijnders.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat AZ minimaal zeventien wedstrijden ongeslagen is. Destijds eindigde de reeks onder leiding van trainer Gertjan Verbeek na negentien wedstrijden.

De laatste nederlaag van het huidige AZ was op 7 november 2021 tegen Feyenoord (1-0). Volgende week zondag kunnen de Alkmaarders in eigen stadion revanche nemen op de Rotterdammers. "Dat wordt een prachtige wedstrijd", keek Jansen vooruit.

Tijjani Reijnders maakt met een snoeihard schot de 1-0. Tijjani Reijnders maakt met een snoeihard schot de 1-0. Foto: Pro Shots

'We willen domineren'

De trainer zag zaterdag tegen Heracles bij vlagen het spel zoals hij dat wenst. "We willen domineren, dat is het streven in de tweede helft van het seizoen en dat hebben we gedaan. Probleem was dat we voor rust niet zuiver waren voorin."

Halverwege was de stand in het AFAS Stadion 1-1, hoewel AZ veel sterker was en veel meer kansen kreeg. Heracles kreeg via Nikolai Laursen in de 42e minuut een goede mogelijkheid en meteen was het raak.

"Dat was een tegenvaller, maar gelukkig hadden we na rust meteen de spirit én maakten we een prachtige goal", zei Jansen over de treffer van Vangelis Pavlidis in de derde minuut van de tweede helft. "Alleen hadden we daarna veel verder uit moeten lopen. Wat dat betreft mogen we nog niet tevreden zijn."

Met de overwinning verkleinde AZ de achtstand op nummer drie Feyenoord tot drie punten, maar de Rotterdammers spelen zondag nog om 14.30 uur in De Kuip tegen SC Cambuur.

Eredivisie-speelronde 23 Vrijdag 20.00 uur: Fortuna-Sparta afgelast

Zaterdag 16.30 uur: NEC-RKC 1-1

Zaterdag 18.45 uur: Willem II-Ajax 0-1

Zaterdag 21.00 uur: AZ-Heracles 2-1

Zondag 12.15 uur PEC-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Cambuur

Zondag 14.30 uur: FC Twente-Go Ahead

Zondag 16.45 uur: PSV-Heerenveen

Zondag 16.45 uur: FC Utrecht-Vitesse

