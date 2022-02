Paris Saint-Germain heeft zaterdag een zeldzame nederlaag geleden in de Ligue 1. Mede door een dramatisch genomen penalty van Neymar ging de koploper met 3-1 onderuit bij FC Nantes. In Italië zette AC Milan de koppositie op het spel door een 2-2-gelijkspel bij hekkensluiter Salernitana.

Neymar kreeg na een klein uur spelen vanaf de stip de uitgelezen kans om voor de 3-2 van PSG tegen Nantes te zorgen. De Braziliaan faalde echter hopeloos en produceerde een rollertje, dat makkelijk gestopt kon worden door doelman Alban Lafont.

Kort na rust had Neymar zijn ploeg nog wel op 3-1 gebracht. De aanvaller rondde af na een schitterende pass door het midden van Lionel Messi.

PSG stond al na zestien minuten met 2-0 achter door een schuiver van Randal Kolo Muani en een prachtig schot in de linkerbovenhoek van Quentin Merlin. Vlak voor rust kreeg Nantes een penalty na hands van Georginio Wijnaldum en die werd benut door Ludovic Blas.

Voor PSG was de nederlaag in Nantes de tweede competitienederlaag van het seizoen. De Parijzenaars gaan nog wel riant aan kop en hebben dertien punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, dat zondag nog Clermont Foot ontvangt.

Eerder op de dag verspeelde Peter Bosz met Olympique Lyon punten bij RC Lens: 1-1. Jonathan Clauss scoorde namens Lens en Tino Kadewere deed dat voor Lyon. De ploeg van Bosz bezet de zesde plaats op de ranglijst.

Milan speelt gelijk bij hekkensluiter

In de Serie A zette Junior Messias Milan in de vijfde minuut op voorsprong tegen Salernitana na goed voorbereidend werk van Theo Hernández. Na een klein half uur zorgde Federico Bonazzoli met een omhaal voor de gelijkmaker, nadat doelman Mike Maignan mis had getast bij een voorzet.

Milan kreeg na rust de nodige kansen, maar verzuimde om op voorsprong te komen. Salernitana deed dat zo'n twintig minuten voor tijd wel via Milan Djuric, die raak kopte uit een afgemeten voorzet van Pasquale Mazzocchi. Ante Rebic bracht de stand met een afstandsschot weer in evenwicht, maar de winnende zat er niet meer in voor de bezoekers.

Door het gelijkspel moet Milan vrezen voor de koppositie. Inter kan de eerste plek zondag overnemen bij een thuiszege op Sassuolo. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten en bovendien heeft Inter twee duels minder gespeeld.

Eerder op de dag liet AS Roma al voor de derde keer op rij punten liggen in de Serie A. De ploeg van coach José Mourinho speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Hellas Verona en staat zevende.

Antonín Barák en Adrien Tameze brachten de bezoekers binnen twintig minuten met 0-2 voor, waarna Cristian Volpato en Edoardo Bove Roma na rust aan een punt hielpen. In blessuretijd kreeg Mourinho nog rood voor aanhoudend commentaar op de arbitrage.

Teleurstelling bij AC Milan na een doelpunt van Salernitana. Teleurstelling bij AC Milan na een doelpunt van Salernitana. Foto: Reuters

