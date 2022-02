Ajax heeft zaterdag in de Eredivisie een moeizame overwinning geboekt op Willem II. Door een laat doelpunt van Jurrïen Timber won de ploeg van trainer Erik ten Hag in Tilburg met 0-1.

De twintigjarige Timber stond in de tachtigste minuut op de juiste plek om van dichtbij een voorzet van Antony binnen te werken en frommelde de bal met wat geluk in het doel.

Ajax had tot dat moment het beste van het spel, maar was er nog niet in geslaagd om te scoren. Topscorer Sébastien Haller was vijf minuten eerder al dicht bij een doelpunt, maar hij raakte de paal. Kort na rust keurde de VAR een treffer van Dusan Tadic af omdat Antony eerder in de aanval buitenspel stond.

De Amsterdammers staan dankzij de zege steviger aan kop in de Eredivisie. Ajax staat met 57 punten bovenaan en heeft acht punten meer dan nummer twee PSV. De Eindhovenaren kunnen dat gat nog wel verkleinen als zij zondag in het Philips Stadion weten te winnen van sc Heerenveen

Door de overwinning kan Ajax met een redelijk goed gevoel toe gaan werken naar de wedstrijd tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. Het eerste duel van van dat tweeluik staat woensdag op het programma.

