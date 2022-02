Ajax heeft zaterdag in de Eredivisie een moeizame overwinning geboekt op Willem II. Door een laat doelpunt van Jurrïen Timber won de ploeg van trainer Erik ten Hag in Tilburg met 0-1.

De twintigjarige Timber stond in de tachtigste minuut op de juiste plek om van dichtbij een voorzet van Antony binnen te werken en frommelde de bal met wat geluk in het doel.

Ajax had tot dat moment het beste van het spel, maar was er nog niet in geslaagd om te scoren. Topscorer Sébastien Haller was vijf minuten eerder al dicht bij een doelpunt, maar hij raakte de paal. Kort na rust keurde de VAR een treffer van Dusan Tadic af omdat Antony eerder in de aanval buitenspel stond.

De Amsterdammers gaan dankzij de zege steviger aan kop in de Eredivisie. Ajax staat met 57 punten bovenaan en heeft acht punten meer dan nummer twee PSV. De Eindhovenaren kunnen dat gat nog wel verkleinen als zij zondag in het Philips Stadion van sc Heerenveen weten te winnen.

Door de overwinning kan Ajax met een redelijk goed gevoel toewerken naar het tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League. Het eerste duel met de Portugezen staat woensdag op het programma in Lissabon.

Kort na rust werd een treffer van Dusan Tadic door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Pro Shots

Ajax en Willem II maken er geen spektakelstuk van

Ajax en Willem II leken allebei last te hebben van het kletsnatte veld in het uitverkochte Koning Willem II Stadion. Dat zorgde ervoor dat er met name in de eerste helft weinig te genieten viel.

Jizz Hornkamp kreeg namens de thuisploeg halverwege de eerste helft de beste kans om te scoren. De aanvaller stond vrij in het strafschopgebied en kon uithalen, maar raakte de bal verkeerd.

Na de pauze was het spelbeeld anders en pakte Ajax het initiatief. De bezoekers leken door een fraai geplaatst afstandsschot van Tadic in de 56e minuut ook op voorsprong te komen, maar omdat Antony eerder in de aanval een mislukt schot van Davy Klaassen had ontvangen, werd die treffer afgekeurd door de VAR.

Jurriën Timber raakte na het maken van zijn doelpunt geblesseerd. Jurriën Timber raakte na het maken van zijn doelpunt geblesseerd. Foto: ANP

Timber moet zich laten vervangen na goal

Ajax leek door die afgekeurde goal wel nieuwe energie te krijgen en zocht daarna veelvuldig de aanval. Klaassen had in de 71e minuut de score moeten openen, maar nadat hij Willem II-doelman Timon Wellenreuther had omspeeld, wachtte hij te lang met schieten. Daardoor kon Wessel Dammers ingrijpen.

Tien minuten voor tijd was het alsnog raak voor Ajax. Antony's voorzet was op maat, waardoor Timber de bal niet eens goed hoefde te raken om te scoren. Zijn doelpunt was meteen zijn laatste actie van de wedstrijd. Timber gleed bij zijn treffer tegen de paal en moest zich laten vervangen, al leek hij niet ernstig geblesseerd te zijn.

Willem II was na de goal van Timber niet meer bij machte om de gelijkmaker te forceren. Ajax voetbalde de wedstrijd professioneel uit en boekte zo de zevende Eredivisie-zege op rij.

