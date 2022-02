De Oranjevrouwen hebben zaterdag hun tweede wedstrijd op het Tournoi de France eenvoudig gewonnen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons was in Le Havre met een jong elftal te sterk voor Finland: 3-0.

Caitlin Dijkstra opende halverwege de eerste helft de score en maakte haar eerste interlandgoal. De verdediger van FC Twente vond het doel nadat de Finse keeper Paula Myllyoja een voorzet van Romée Leuchter onder zich door had laten glippen.

Katja Snoeijs verdubbelde de voorsprong tien minuten voor rust door raak te koppen uit een voorzet van Kayleigh van Dooren. Vroeg in de tweede helft kwam Snoeijs opnieuw tot scoren na goed doorzetten van Van Dooren.

Parsons had flink wat wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Brazilië, waarin Nederland een zeker lijkende overwinning uit handen gaf door een late en discutabele strafschop (1-1).

De Oranjevrouwen verschenen aan de aftrap met negen jonge speelsters en de routiniers Sherida Spits en Kika van Es. Keeper Daphne van Domselaar en middenvelder Van Dooren debuteerden in de basisformatie tegen Finland, de nummer 28 van de wereld.

Dankzij de overwinning op Finland gaat Nederland met vier punten aan kop bij het Tournoi de France. Later op de dag spelen Frankrijk en Brazilië nog tegen elkaar. De aftrap bij die wedstrijd wordt om 21.10 uur verricht.

Caitlin Dijkstra maakte haar eerste doelpunt voor de Oranjevrouwen. Caitlin Dijkstra maakte haar eerste doelpunt voor de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

Parsons mist aantal spelers door coronaprotocollen

Bij het oefentoernooi in Frankrijk kan Parsons geen beroep doen op Joëlle Smits, Renate Jansen, Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms als gevolg van de coronaprotocollen. Daniëlle van de Donk en Shanice van de Sanden zaten vanwege blessures al niet bij de selectie.

De Oranjevrouwen sluit het Tournoi de France in Le Havre dinsdag af met een wedstrijd tegen Frankrijk. Ze spelen in april nog twee WK-kwalificatieduels (met Cyprus en Belarus) voor het EK in Engeland van start gaat.

Het wordt het eerste grote toernooi voor de Oranjevrouwen onder Parsons. Nederland veroverde in 2017 aan de hand van Sarina Wiegman de Europese titel in eigen land. Wiegman, nu bondscoach van Engeland, stond tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer voor het laatst voor de groep van de Oranjevrouwen.