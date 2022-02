NEC is er zaterdag voor de zevende keer op rij niet in geslaagd om een thuiszege te boeken. De Nijmegenaren speelden in een uitverkocht Goffertstadion dankzij een late treffer met 1-1 gelijk tegen RKC Waalwijk.

Jonathan Okita maakte in de 88e minuut gelijk. De aanvaller zette zijn voet op aangeven van Elayis Tavsan tegen de bal en bepaalde zo de eindstand. In blessuretijd kreeg Okita ook nog een goede kans om de winnende goal te noteren, maar van dichtbij raakte hij de bal verkeerd. Even daarvoor reageerde RKC-doelman Etienne Vaessen al goed op een afstandsschot van Ali Akman.

Richard van der Venne zette RKC na achttien minuten op voorsprong. De 29-jarige middenvelder profiteerde van geklungel in de Nijmeegse defensie en zorgde zo voor de 0-1.

NEC won eind oktober voor het laatste een thuisduel (3-0 van FC Groningen). Daarna werd er in Nijmegen vijf keer verloren en twee keer gelijkgespeeld.

Ondanks de matige thuisvorm staat NEC wel op een keurige achtste plaats in de Eredivisie. RKC bezet de dertiende plek.

NEC-RKC was het eerste Eredivisie-duel sinds oktober dat in een uitverkocht stadion werd afgewerkt. Later op de dag staan in de Eredivisie nog twee wedstrijden op het programma. Koploper Ajax gaat om 18.45 uur op bezoek bij Willen II en AZ ontvangt om 21.00 uur Heracles Almelo.

