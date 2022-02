AZ heeft zaterdagavond in de Eredivisie een zwaarbevochten zege geboekt op Heracles Almelo: 2-1. De ploeg van trainer Pascal Jansen bleef daardoor voor de zeventiende keer op rij in de Eredivisie ongeslagen. Eerder op de dag eindigde NEC-RKC Waalwijk in een 1-1-gelijkspel.

AZ kwam halverwege de eerste helft op voorsprong tegen Heracles door een spectaculair doelpunt van Tijjani Reijnders. De middenvelder kreeg de bal voor zijn linkervoet en haalde verwoestend uit. Heracles kwam vlak voor rust op gelijke hoogte. Nikolai Laursen kopte raak na een afgemeten voorzet van Ruben Roosken.

Vangelis Pavlidis schoot AZ in de openingsfase van de tweede helft opnieuw op voorsprong. De VAR twijfelde lang of de Griekse spits niet buitenspel stond toen hij de bal door Yukinari Sugawara kreeg aangespeeld, maar uiteindelijk keurde hij de treffer toch goed.

Vervolgens bleef AZ de wedstrijd domineren. Maar omdat een derde treffer uitbleef, mocht Heracles tot het laatste fluitsignaal hopen op een gelijkspel. Die zat er niet meer in voor de Almeloërs.

AZ zette met de zege een uitstekende reeks voort. De Alkmaarders incasseerden de laatste nederlaag op 7 november vorig jaar. Feyenoord bleek destijds met 1-0 te sterk. AZ is na een matige competitiestart inmiddels naar de vierde plaats van de ranglijst geklommen, mede dankzij gewonnen uitwedstrijden tegen Ajax en PSV. Heracles staat twaalfde.

Jonathan Okita maakte gelijk voor NEC tegen RKC Waalwijk. Jonathan Okita maakte gelijk voor NEC tegen RKC Waalwijk. Foto: ANP

NEC pas laat naast RKC

Jonathan Okita maakte in de 88e minuut gelijk voor NEC in het thuisduel met RKC. De aanvaller zette zijn voet op aangeven van Elayis Tavsan tegen de bal en bepaalde zo de eindstand. In blessuretijd kreeg Okita ook nog een goede kans om de winnende goal te noteren, maar van dichtbij raakte hij de bal verkeerd. Even daarvoor reageerde RKC-doelman Etienne Vaessen al goed op een afstandsschot van Ali Akman.

Richard van der Venne zette RKC na achttien minuten op voorsprong. De 29-jarige middenvelder profiteerde van geklungel in de Nijmeegse defensie en zorgde zo voor de 0-1.

NEC won eind oktober voor het laatst een thuisduel (3-0 van FC Groningen). Daarna werd er in Nijmegen vijf keer verloren en twee keer gelijkgespeeld, waardoor het al zeven thuiswedstrijden wacht op een overwinning.

Ondanks de matige thuisvorm staat NEC wel op een keurige achtste plaats in de Eredivisie. RKC bezet de dertiende plek. NEC-RKC was het eerste Eredivisie-duel sinds oktober dat in een uitverkocht stadion werd afgewerkt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie