Wout Weghorst heeft Burnley zaterdag in de Premier League met een doelpunt aan een 0-3-zege op Brighton & Hove Albion geholpen. Manchester City ging na een spectaculaire slotfase met 2-3 onderuit tegen Tottenham Hotspur en Hakim Ziyech bezorgde Chelsea met een late treffer een 0-1-overwinning op Crystal Palace.

Weghorst opende in de 21e minuut de score voor Burnley tegen Brighton. De spits, die eind vorige maand de overstap maakte van VfL Wolfsburg naar de Engelse club, plaatste de bal in de rechterhoek na een voorzet van Conor Roberts en maakte zo zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club.

Vijf minuten voor rust leverde Weghorst ook de assist bij de 0-2 van Josh Brownhill. Aaron Lennon besliste de wedstrijd twintig minuten voor tijd met een hard schot in de linkerbovenhoek. Weghorst werd in de slotfase gewisseld. Erik Pieters speelde de hele wedstrijd mee bij Burnley en Joël Veltman deed dat bij Brighton.

Dankzij de overwinning op Brighton verlaat Burnley de laatste plaats in de Premier League. 'The Clarets' staan nu negentiende en hebben evenveel punten als de nieuwe hekkensluiter Norwich City, dat bovendien drie duels meer gespeeld heeft.

Vreugde bij Tottenham Hotspur na de zege op Manchester City. Vreugde bij Tottenham Hotspur na de zege op Manchester City. Foto: Reuters

City na spectaculaire slotfase onderuit tegen Spurs

Manchester City leed tegen Tottenham Hotspur de derde competitienederlaag van het seizoen. Dejan Kulusevski maakte uit een razendsnelle counter al na vier minuten de openingstreffer voor de Spurs, waarna Ilkay Gündogan in de 33e minuut uit een rebound voor de gelijkmaker zorgde.

Harry Kane zette Tottenham na een uur spelen opnieuw op voorsprong en vond even later opnieuw het doel, maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. De Londenaren leken op weg naar de overwinning, maar in blessuretijd kreeg City een penalty na hands van Cristian Romero.

Riyad Mahrez schoot de strafschop feilloos binnen en leek daarmee een nederlaag van zijn ploeg te voorkomen, maar in de 95e minuut kopte Kane de Spurs alsnog naar de winst. Nathan Aké (City) en Steven Bergwijn (Tottenham) bleven beiden op de bank.

Ondanks de nederlaag blijft Manchester City nog wel riant aan kop in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Liverpool is acht punten. Nummer drie Chelsea heeft dertien punten achterstand. Tottenham staat zevende.

Hakim Ziyech kroonde zich tot matchwinner bij Crystal Palace-Chelsea. Hakim Ziyech kroonde zich tot matchwinner bij Crystal Palace-Chelsea. Foto: Reuters

Ziyech bezorgt Chelsea late zege

Op Selhurst Park leek Chelsea tegen Crystal Palace voor de twaalfde keer dit seizoen punten te verspelen in de Premier League. In de slotfase hielp Ziyech zijn ploeg toch nog aan de overwinning.

Ziyech kroonde zich tot matchwinner door in de 89e minuut een afgemeten voorzet van Marcos Alonso fraai binnen te volleren. Een kwartier eerder kwam de oud-Ajacied ook al tot scoren, maar dat doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Liverpool versloeg Norwich City met 3-1, maar kwam met Virgil van Dijk in de basis kort na rust op achterstand door een van richting veranderd schot van oud-Vitessenaar Milot Rashica. Even later bogen Sadio Mané (prachtige halve omhaal) en Mohamed Salah (assist Alisson) de achterstand van 'The Reds' om in een voorsprong, waarna de van FC Porto overgekomen Luis Díaz de 3-1 maakte.

Arsenal versloeg Brentford met 2-1 dankzij goals van Emile Smith Rowe en Bukayo Saka, Everton verloor met 2-0 bij Southampton en Watford won met 0-1 bij Aston Villa.

Sadio Mané hielp Liverpool met een prachtige halve omhaal aan de gelijkmaker tegen Norwich City. Sadio Mané hielp Liverpool met een prachtige halve omhaal aan de gelijkmaker tegen Norwich City. Foto: EPA

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League