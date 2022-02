Ajax-trainer Erik ten Hag geeft opnieuw Davy Klaasen de voorkeur boven Ryan Gravenberch in zijn basisopstelling voor het uitduel met Willem II. De coach heeft zaterdag ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Twente (5-0-winst) van een week geleden geen wijzigingen doorgevoerd.

Opstelling Willem II Wellenreuther; Owusu, Jenssen, Dammers, Köhn; Saddiki, Oosting, Crowley; Nunnely, Hornkamp en Svensson

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Klaassen, Álvarez, Berghuis; Antony, Haller en Tadic

De 28-jarige Klaassen kreeg een aantal weken geleden een basisplek nadat Gravenberch tegen een coronabesmetting aanliep. De middenvelder greep die kans met beide handen aan, waardoor Gravenberch ook nu hij al twee duels hersteld is weer op de bank moet beginnen.

Klaassen vormt het middenveld met Edson Álvarez en Steven Berghuis. Voorin zijn er geen verrassingen bij Ajax: Antony, topscorer Sébastien Haller en Dusan Tadic vormen de Amsterdamse aanvalslinie.

Voor Ajax is de wedstrijd in Tilburg het laatste duel voor het belangrijke tweeluik met Benfica in de achtste finales van de Champions League. Woensdag staat in Lissabon het eerste duel op het programma.

Willem II-Ajax begint zaterdag om 18.45 uur. Bij een zege vergroot koploper Ajax de voorsprong op nummer twee PSV tot acht punten. De Eindhovenaren spelen zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

