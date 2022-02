Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal zaterdag met drie doelpunten aan een 1-4-overwinning op Granada geholpen. De Oranje-international is de eerste Nederlander met een hattrick in La Liga sinds Rafael van der Vaart in 2008 namens Real Madrid.

Van der Vaart scoorde op 24 september 2008 drie keer bij de thuisoverwinning van Real Madrid op Sporting Gijón (7-1). In tegenstelling tot Danjuma had hij geen strafschop nodig voor zijn hattrick. De 25-jarige aanvaller scoorde zaterdag tegen Granada twee keer vanaf de stip.

Danjuma opende in Nuevo Los Cármenes in de 35e minuut de score met zijn eerste rake strafschop, die was toegekend nadat Manu Trigueros naar de grond was getrokken. Het was het eerste competitiedoelpunt van Danjuma sinds oktober. Begin 2022 miste hij een aantal duels door een blessure.

Vier minuten na de openingstreffer verdubbelde de oud-speler van NEC, Club Brugge en Bournemouth de voorsprong. Twee verdedigers van Granada liepen elkaar in de weg na een uittrap van Villarreal-doelman Sergio Asenjo, waarna Danjuma alleen op het doel van Luís Maximiano af kon gaan en beheerst afrondde.

Na ruim een uur deed Luis Milla iets terug namens Granada, eveneens uit een penalty. Villarreal kreeg na hands van Raúl Torrente nogmaals een strafschop. Opnieuw schoot Danjuma raak en dat was zijn achtste competitietreffer van het seizoen. In blessuretijd maakte Moi Gómez er nog 1-4 van.

Door de zege staat Villarreal voorlopig op de vierde plaats in La Liga. De overwinning is bovendien een goede opmaat voor de Europa League-houder richting de confrontatie met Juventus dinsdag in de achtste finales van de Champions League. Granada bezet de zeventiende plaats.

Arnaut Danjuma benutte twee strafschoppen. Foto: Getty Images

