NEC-RKC

Over iets meer dan een half uur trappen we af in de Goffert. De laatste Eredivisie-wedstrijd in een vol stadion was Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0) op zondagavond 7 november, voor het oog van 53.497 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Daarna bleven de stadions helemaal leeg vanwege de coronamaatregelen.