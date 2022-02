RKC Waalwijk zal tijdens carnaval opnieuw in een carnavalstenue aantreden in de Eredivisie. De Brabantse club draagt het bijzondere tenue volgende week in het thuisduel met FC Twente.

Het shirt bevat de kleuren geel, blauw en rood. Die kleuren verwijzen naar Schoenlappersland, zoals Waalwijk wordt genoemd tijdens carnaval. Een belangrijk detail op het shirt is het speciale logo, waarop drie leeuwen de polonaise met elkaar lopen.

Op de achterkant van het kleurrijke shirt is een afbeelding te zien van 'Three Little Beers', verwijzend naar de 'Three Little Birds' op het Europese tenue van Ajax. In de kraag staat de slogan van dit jaar: We Zullen Altijd Blijven Vieren, verwijzend naar de achter ons liggende periode zonder carnaval.

De Brabanders spelen voor het derde achtereenvolgende jaar met een speciaal tenue in het carnavalsweekend. De vorige twee seizoenen werden de gedragen shirts geveild voor het goede doel. Het is nog niet bekend waar de opbrengsten dit jaar naartoe gaan.

RKC maakte het nieuws over het bijzondere shirt om 11.11 uur bekend. Het tenue zal alleen gedragen worden tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente, die op vrijdag 25 februari om 20.00 uur begint. Twee dagen later begint carnaval in het zuiden van het land; dat feest duurt tot en met 1 maart.

RKC staat op de dertiende plaats in de Eredivisie en speelt zaterdag eerst uit tegen NEC. Het duel in het Goffertstadion begint om 16.30 uur.

