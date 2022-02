Benfica heeft vijf dagen voor de confrontatie met Ajax in de Champions League duur puntenverlies geleden in de Portugese competitie. De nummer drie in de stand verkwanselde een voorsprong tegen Boavista: 2-2.

Er leek weinig aan de hand voor Benfica na de eerste helft, waarin Adel Taarabt en Álex Grimaldo de ploeg op een 2-0-voorsprong zetten. De ervaren Marokkaanse middenvelder Taarabt had voor het eerst sinds medio december een basisplaats bij de ploeg uit Lissabon.

Na rust wijzigde het spelbeeld en nam thuisploeg Boavista het initiatief over. Het leidde tot doelpunten van Gustavo Sauer en Gaius Makouta. Invaller Kenji Gorré gaf de assist voor de 2-2.

Oud-Ajacied Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd mee bij Benfica, dat met een wedstrijd meer gespeeld liefst negen punten achterstand heeft op koploper FC Porto.

Ajax komt zelf zaterdagavond in actie. De ploeg van trainer Erik ten Hag begint om 18.45 uur aan de uitwedstrijd tegen Willem II.

Het duel tussen Benfica en Ajax in de achtste finales van de Champions League begint woensdag om 21.00 uur. De return in Amsterdam wordt op 15 maart gespeeld.