Ondanks een doelpunt van Matthijs de Ligt heeft Juventus vrijdag opnieuw puntenverlies geleden in de Serie A. De stadsderby met Torino eindigde in 1-1. Jean-Paul Boëtius hielp FSV Mainz met een treffer aan een 3-2-zege op Bayer Leverkusen.

Met een kopbal zette De Ligt Juventus al na dertien minuten op voorsprong. De verdediger kopte bij de tweede paal raak na een hoekschop van Juan Cuadrado.

Voor De Ligt was het zijn tweede treffer van het seizoen. In september scoorde de Oranje-international tegen Spezia (2-3-zege).

Ondanks de vroege voorsprong speelde Juventus een matige wedstrijd in eigen huis. Torino had meer balbezit en meer doelpogingen en de gelijkmaker van Andrea Belotti na een uur spelen was dan ook verdiend.

Het is al het derde gelijkspel voor 'Juve' in de laatste vijf competitieduels. De recordkampioen van Italië is de zwakke seizoensstart nooit helemaal te boven gekomen en staat slechts vierde in de Serie A, met acht punten achterstand op AC Milan. Torino staat tiende op de ranglijst.

Jean-Paul Boëtius viert de winnende treffer van Marcus Ingvartsen tegen Bayer Leverkusen. Jean-Paul Boëtius viert de winnende treffer van Marcus Ingvartsen tegen Bayer Leverkusen. Foto: Pro Shots

Boëtius scoort tegen Leverkusen

Boëtius zorgde zes minuten voor tijd voor de 2-2 bij Mainz-Leverkusen. Vier minuten later zag de oud-Feyenoorder hoe zijn Deense ploeggenoot Marcus Ingvartsen de winnende treffer maakte.

De wedstrijd begon nog goed voor Leverkusen, waar Jeremie Fimprong in de basis stond en Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah op de bank bleven. Patrik Schick opende kort voor rust de score met zijn twintigste Bundesliga-treffer van het seizoen.

Aaron Martin maakte na rust gelijk voor Mainz, waar Delano Burgzorg net als Boëtius als invaller in het veld kwam. Een kwartier voor tijd zette Lucas Alario Leverkusen opnieuw op voorsprong, maar het leverde de nummer drie van de Bundesliga niets op. Mainz klimt naar de zevende plaats en houdt hoop op Europees voetbal.

Lille beet zich stuk op de hechte defensie van Metz. Lille beet zich stuk op de hechte defensie van Metz. Foto: Pro Shots

Botman kan met gefrustreerd Lille niet winnen van Metz

In Frankrijk stelde titelverdediger Lille OSC andermaal teleur. Met Sven Botman negentig minuten in de defensie kwam de ploeg thuis niet verder dan 0-0 tegen degradatiekandidaat FC Metz.

Lille had een groot overwicht, maar slaagde er niet in om dat om te zetten in veel kansen. In de slotfase nam de frustratie de overhand. Aanvaller Edon Zhegrova kreeg in korte tijd tweemaal geel, eerst voor een schwalbe en daarna voor een stevige overtreding. Ook trainer Jocelyn Gourvennec werd met rood weggestuurd.

Het was al het negende gelijkspel voor Lille dit seizoen. De ploeg bezet slechts de negende plek in de Ligue 1.

