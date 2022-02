In België is de wedstrijd tussen KAA Gent en Seraing van vrijdagavond afgelast. Door storm Eunice is er schade aan het dak van de Ghelamco Arena ontstaan.

Enkele platen op het dak waren weggeslagen door de wind en kwamen op geparkeerde auto's terecht. Twee jaar geleden liep het dak van het stadion ook al schade op tijdens een storm.

Vrijdagmiddag dacht Gent nog dat het dak nu wel bestand zou zijn tegen de storm. "Het KMI (Belgisch weerbureau, red.) voorspelt in Gent een piek van de storm rond 16.00 uur. Dan zouden er rukwinden zijn tot 120 kilometer per uur zijn, maar ons dak kan snelheden tot 200 kilometer per uur aan", meldde de club toen.

In Nederland ontstond schade aan het dak van het stadion van ADO Den Haag. Alle wedstrijden in het betaald voetbal in ons land werden uit voorzorg al afgelast wegens storm Eunice.