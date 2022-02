Het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag heeft vrijdag schade opgelopen door storm Eunice. In video's op sociale media is te zien hoe delen van het dak zijn losgekomen door de harde wind.

Er zijn geen gewonden gevallen bij het stadion, dat in 2007 gebouwd werd. De brandweer en politie zijn ter plekke.

ADO meldt tegen Omroep West dat er onlangs een veiligheidsrapport is gemaakt van het stadion. "Het was goedgekeurd en veilig", zegt een woordvoerder van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Er zit een gat in het dak van het stadion en diverse delen zijn los gewaaid. "De piek van van de storm moet nog komen. We moeten nu gaan kijken met de brandweer, politie en gemeente hoe we de veiligheid kunnen waarborgen', aldus de woordvoerder.

Alle duels in betaald voetbal zijn uitgesteld

In de kustregio, waaronder Den Haag, heeft de KNMI code rood afgekondigd vanwege de harde wind. Tussen 16.00 en 18.00 uur zou de storm op zijn hevigst zijn.

Alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdagavond zijn afgelast vanwege de weersomstandigheden. De uitwedstrijd van ADO tegen FC Eindhoven zou toch al niet doorgaan wegens een groot aantal coronabesmettingen bij de thuisploeg.

In 2019 stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in tijdens een storm. De schade was in Alkmaar toen veel groter dan nu in Den Haag. AZ speelde daarna zijn thuiswedstrijden enige tijd in het stadion van ADO.