PSV-trainer Roger Schmidt kan zondag in het thuisduel met sc Heerenveen mogelijk geen beroep doen op Armando Obispo en Phillipp Mwene. Beide spelers kampen met lichte fysieke klachten.

De 28-jarige rechtsback Mwene werd donderdag in de rust van het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv (1-0) gewisseld. "Phillipp kreeg een tik tegen zijn knie en is een twijfelgeval", aldus trainer Schmidt op de site van zijn club. De 22-jarige Obispo heeft nog lichte hoofdpijnklachten.

Het drietal Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Carlos Vinícius is wel weer beschikbaar. Zij waren tegen Maccabi geschorst. "Dat geeft ons direct meer keuze. Het zal het team sterker maken en ons daarbij helpen in het behalen van een goed resultaat", aldus Schmidt.

De Duitse trainer zegt ernaar uit te kijken weer in een vol Philips Stadion te spelen. "Dat motiveert ons des te meer. Als wij aankomende zondag ons eigen spel spelen, ben ik ervan overtuigd dat we de drie punten in Eindhoven houden." De uitwedstrijd in Heerenveen eindigde in een gelijkspel (1-1).

De Friezen, onder leiding van interim-trainer Ole Tobiasen, hebben de laatste vijf competitiewedstrijden verloren en staan elfde. PSV staat tweede op vijf punten van koploper Ajax.

PSV-sc Heerenveen begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

