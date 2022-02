Feyenoord-trainer Arne Slot kan zondag in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur niet beschikken over spits Cyriel Dessers. Ook vleugelaanvaller Reiss Nelson mist het duel met de club uit Leeuwarden.

De 27-jarige Dessers viel woensdag geblesseerd uit in een met 5-1 verloren oefenwedstrijd van de Feyenoord-reserves tegen Anderlecht. Nelson liep in de laatste training voor dat duel een kwetsuur op.

In de aanloop naar het duel met Cambuur ging het onder meer over de toekomst van Slot, die naar eigen zeggen nog niet met Feyenoord heeft gesproken over het openbreken van zijn contract. Wel liet de 43-jarige coach blijken dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft in De Kuip.

"Op de vraag of ik volgend jaar nog trainer ben van Feyenoord kan ik met allerlei clichés antwoorden. Maar in principe... Als je mijn carrière een beetje hebt gevolgd, als je kijkt wat erover gezegd en geschreven wordt, dan klopt dat helemaal niet met de realiteit", aldus Slot.

"Ik heb drie jaar bij Cambuur gewerkt en was van plan vier jaar bij AZ te werken. Toen ben ik naar Feyenoord gegaan, waar mensen het gevoel hebben gekregen dat ik iedere keer weer heel snel door wil. Maar er wordt een heel ander beeld van mij geschetst."

Arne Slot (uiterst rechts) was bij SC Cambuur assistent van Henk de Jong. Arne Slot (uiterst rechts) was bij SC Cambuur assistent van Henk de Jong. Foto: Pro Shots

'Cambuur zorgt voor knapste prestatie'

Slot heeft in Rotterdam nog een contract tot en met volgend seizoen. In het verleden was hij assistent-trainer bij Cambuur, dat het dit seizoen onder Henk de Jong verdienstelijk doet.

"Misschien is dat wel de knapste prestatie van deze competitie", aldus Slot. "Zonder heel grote investeringen spelen ze heel leuk aanvallend voetbal en dat gaat gepaard met veel punten. Al gaat het de laatste weken iets minder."

Feyenoord-Cambuur begint zondag om 14.30 uur. Feyenoord staat derde, Cambuur is de nummer negen van de Eredivisie.

