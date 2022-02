Fortuna Sittard-Sparta Rotterdam en alle zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gaan vrijdag niet door vanwege storm Eunice. De KNVB verschuift de duels naar een later moment.

Het KNMI gaf iets eerder op vrijdag code rood en oranje uit, waarna in overleg is besloten de wedstrijden af te gelasten. De veiligheid van de spelers, clubmedewerkers, supporters en sponsors in en rondom de stadions kon niet worden gegarandeerd.

Fortuna tegen Sparta zou het begin van de 23e speelronde in de Eredivisie zijn en was voor beide clubs een heel belangrijke wedstrijd. Als nummer zestien en zeventien strijden ze tegen degradatie.

In de Keuken Kampioen Divisie gaan ook Roda JC-De Graafschap, FC Dordrecht-TOP Oss, Telstar-NAC Breda, MVV-Jong AZ, FC Emmen-FC Volendam, Helmond Sport-VVV-Venlo en FC Den Bosch-Jong PSV niet door.

FC Eindhoven-ADO Den Haag zou ook vrijdagavond gespeeld worden, maar door die Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd werd donderdag al een streep gehaald wegens een groot aantal coronabesmettingen bij de Eindhovenaren.

Naar verwachting kunnen de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden van zaterdag en zondag wel doorgaan.

