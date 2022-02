Giovanni van Bronckhorst heeft genoten van de zeer verrassende 2-4-zege met Rangers FC op Borussia Dortmund in de Europa League. Volgens de trainer van de Schotse topclub vormden een grondige voorbereiding én de juiste instelling de basis voor het succes.

"We hebben veel wedstrijden van Dortmund bekeken en wisten dat ze de laatste tijd veel tegengoals kregen. We hebben ons goed voorbereid en hebben het vaak over hun speelstijl gehad", zei Van Bronckhorst na de overwinning in het Signal Iduna Park.

"We waren er tactisch gezien klaar voor, maar misschien nog wel belangrijker: ook mentaal. Het begint allemaal met geloof. Als manager heb ik daar een belangrijke rol in, maar in zekere zin zijn we allemaal leiders."

Rangers sloeg vlak voor rust toe via James Tavernier (penalty) en Alfredo Morelos, waarna John Lundstram er vroeg in de tweede helft 0-3 van maakte. Dortmund kwam dat niet meer te boven.

"We zijn samen één en moeten ervoor zorgen dat we onze fans trots maken met onze prestaties. Vandaag hebben we dat gedaan", aldus een blije Van Bronckhorst. "We mogen er even van genieten, maar moeten ons ook alweer voorbereiden op zondag."

Een typerend beeld: een balende Jude Bellingham, met op de achtergrond euforische Rangers-spelers. Een typerend beeld: een balende Jude Bellingham, met op de achtergrond euforische Rangers-spelers. Foto: Getty Images

Rose: 'Scheelt dat uitgoals niet meer dubbel tellen'

Dortmund-coach Marco Rose baalde vanzelfsprekend van de nederlaag, al houdt hij een sprankje hoop. "Het scheelt dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen, maar het is een zware opgave om twee keer te scoren voor 50.000 fans op Ibrox", aldus de Duitser.

Het dit seizoen wisselvallige 'BVB', dat strandde in de Champions League-groep met Ajax, ging recent in eigen huis al met 2-5 onderuit tegen Bayer Leverkusen. Desondanks vindt Rose dat hij nog de juiste man is voor de club.

"Ik heb het gevoel dat ik mijn spelers nog kan bereiken", zei hij. "Ik zie ze knikken als we dingen bespreken, maar de uitdaging is om dat op het veld tot uiting te laten komen. Dat is mijn verantwoordelijkheid."

De return tussen Rangers en Dortmund is volgende week donderdag. De wedstrijd in Glasgow begint om 21.00 uur.

