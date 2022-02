Joey Veerman heeft geen fantastisch gevoel overgehouden aan de gewonnen thuiswedstrijd van PSV tegen Maccabi Tel Aviv in de eerste knock-outronde van de Conference League. De middenvelder, die donderdag de eerste Europese wedstrijd in zijn carrière speelde, vindt dat de Eindhovenaren effectiever hadden moeten zijn.

"Ik denk dat het niet goed genoeg was", zei de 23-jarige Veerman in het Philips Stadion tegen het clubkanaal over het spel van PSV. "De keeper pakte nog twee aardige kopballen en we hadden een paar schotkansen. We hadden wel iets meer kunnen scoren vanavond."

PSV zat al vroeg op rozen door een doelpunt van Cody Gakpo in de elfde minuut en had bovendien weinig te duchten van Maccabi Tel Aviv. De ploeg van trainer Roger Schmidt kon ook niet imponeren, maar kreeg zonder goed te spelen voldoende kansen om de voorsprong uit te breiden. Die werden echter niet benut.

"De eerste dertig minuten speelden we goed en hadden we een paar goede aanvallen, maar de tweede helft was lastiger. Het is lastig om te zeggen hoe dat komt", zei de van sc Heerenveen overgekomen Veerman na zijn eerste Europese duel. "Je gaat naar een topclub om in Europees verband te spelen. Dit zijn de mooiste wedstrijden die er zijn, maar ik voel verder eigenlijk niet veel bij een Europees debuut."

Tijdens zijn interview in de catacomben werd Veerman luid toegezongen door fans van PSV die op een paar meter afstand buiten stonden. "Dat is alleen maar leuk. Ik drink wel graag een bakkie koffie in de stad met mijn vriendin, dan merk je natuurlijk wel dat je soms wordt nagekeken of nageschreeuwd."

De return tussen PSV en Maccabi Tel Aviv staat volgende week op het programma in Israël. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.