Een razendsnelle achterstand in het Conference League-duel met Rapid Wien was donderdag voor Vitesse de opmaat naar opnieuw een teleurstellende uitslag. Coach Thomas Letsch zag tot zijn frustratie dat zijn ploeg pas in de tweede helft de schroom van zich afgooide, maar een nederlaag niet meer kon voorkomen (2-1).

Ferdy Druijf kopte de Oostenrijkers binnen een minuut op voorsprong na een snelle tegenaanval. Na een kwartier verdubbelde Marco Grüll de achterstand van Vitesse, dat door defensieve onzekerheid nog van geluk mocht spreken dat het met 2-0 de rust haalde.

"Hoe wij aan de wedstrijd begonnen, is onacceptabel. We beginnen met een grote kans, maar in de tegenstoot maken zij de 1-0. Dat mag niet gebeuren in de eerste minuut", aldus een boze Letsch voor de camera van ESPN.

De dramatische start bleek de opmaat voor de vijfde nederlaag op rij in alle competities voor Vitesse. In al die wedstrijden kwamen de Arnhemmers in de eerste helft al op een achterstand die later niet meer te repareren bleek. "In de afgelopen wedstrijden kregen we wel vaker een snelle goal tegen, en dat ligt echt aan onszelf", baalde Letsch.

In tegenstelling tot de vorige vier nederlagen tegen achtereenvolgens FC Groningen (1-3), FC Twente (3-0), Ajax (5-0, KNVB-beker) en PSV (0-5) wist Vitesse zich tegen Rapid Wien na rust nog wel enigszins te herpakken. De ploeg creëerde behoorlijk wat kansen, maar kwam ondanks een overtalsituatie na twee keer geel voor Filip Stojkovic niet verder dan de aansluitingstreffer van Openda.

"In de tweede helft was het wedstrijdbeeld totaal anders. We waren veel fitter dan zij en drukten ze terug op hun eigen helft", aldus Letsch, die vond dat zijn ploeg op basis van het spel na rust te weinig kreeg. "Als ik kijk naar de kansen die we gekregen hebben, is het teleurstellend dat we maar één keer scoren en met een nederlaag naar huis gaan. We verdienden minimaal een gelijkspel."

Loïs Openda maakte het enige doelpunt namens Vitesse tegen Rapid Wien. De aanvaller kreeg echter ook geel en is daardoor geschorst voor de return. Foto: Pro Shots

Letsch mist 'domme' doelpuntenmaker Openda in return

Letsch wilde dan ook optimistisch blijven voor de return in het GelreDome komende donderdag. "Het is eigenlijk nu pas rust. We willen winnen in Arnhem, maar dan moeten we anders aan de wedstrijd beginnen dan vandaag. We moeten negentig minuten kunnen brengen wat we vandaag alleen in de tweede helft brachten."

Vitesse moet het volgende week in Arnhem stellen zonder topscorer Loïs Openda. De Belgische aanvaller, die voor de enige Arnhemse treffer zorgde in Wenen, kreeg een minuut voor tijd een onnodige gele kaart en is daardoor geschorst voor de return. Dat kwam hem op een reprimande van Letsch te staan.

"Dat is erg dom van hem. Hij is ontzettend belangrijk voor ons, maar dit is niet de eerste keer. Er zijn zaken waar we geen invloed op hebben, maar we moeten het onszelf niet nog moeilijker maken. We zullen een oplossing zonder hem moeten bedenken."

Bij de return tussen Vitesse en Rapid Wien wordt volgende week donderdag in het GelreDome om 21.00 uur afgetrapt. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.

