Vitesse is donderdag tegen een nederlaag aangelopen in de heenwedstrijd tegen Rapid Wien in de tussenronde van de Conference League. De ploeg van coach Thomas Letsch ging mede door een vroege openingsgoal van Ferdy Druijf met 2-1 onderuit bij de Oostenrijkers, die halverwege de tweede helft met tien man kwamen te staan.

Vitesse kwam al in de eerste minuut op achterstand door een treffer van Druijf. Een kwartier later bracht Marco Grüll Rapid Wien al op 2-0.

De Arnhemmers leken een stevige nederlaag te gaan lijden, maar kwamen iets beter in de wedstrijd na het tweede tegendoelpunt. Kort na rust vond Adrian Grbic het doel voor de bezoekers, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Nadat Druijf de lat had geraakt en Rapid Wien met tien man was komen te staan door een tweede gele kaart voor Filip Stojkovic, zorgde Loïs Openda voor de aansluitingstreffer. De gelijkmaker zat er echter niet meer in voor Vitesse.

De return tussen Vitesse en Rapid Wien wordt volgende week donderdag in het GelreDome gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.

Ferdy Druijf bracht Rapid Wien al in de eerste minuut op voorsprong. Ferdy Druijf bracht Rapid Wien al in de eerste minuut op voorsprong. Foto: Pro Shots

Vitesse al na 33 seconden op achterstand

In de vorige vijf wedstrijden kreeg Vitesse maar liefst achttien tegendoelpunten en in Wenen moest het al na 33 seconden een treffer incasseren. Druijf bezorgde de ploeg van Letsch een dramatische start door van dichtbij raak te koppen. De Nederlander luisterde zijn basisdebuut zo op met zijn eerste goal voor Rapid Wien.

Even later kreeg Druijf de uitgelezen kans om ook de 2-0 te maken tegen het belabberd verdedigende Vitesse. De huurling van AZ zag Jeroen Houwen te ver uit zijn doel komen, maar schoot voor een leeg doel over.

Grüll slaagde er in de zestiende minuut wel in om de voorsprong te verdubbelen. De aanvaller profiteerde van matig verdedigen van Dominik Oroz, trok naar binnen en schoot raak in de korte hoek. Vitesse herpakte zich vervolgens en kreeg ook een kans via Maximilian Wittek, die net niet bij een vrije trap van Grbic kon.

Filip Stojkovic kreeg halverwege de tweede helft rood bij Rapid Wien. Filip Stojkovic kreeg halverwege de tweede helft rood bij Rapid Wien. Foto: ANP

Openda brengt spanning terug

Waar Vitesse bedroevend aan de eerste helft begon, was dat na rust wel anders. Binnen enkele minuten kwam Grbic tot scoren vanuit de rebound van een schot van Wittek, maar scheidsrechter Donatas Rumsas keurde de treffer af wegens buitenspel. Aan de andere kant was Druijf kort daarna dicht bij de 3-0 met een schot op de lat.

Twintig minuten na rust kwam Rapid Wien opeens met tien man te staan door een tweede gele kaart van Stojkovic, die Wittek van achteren neerhaalde. Vitesse kreeg al snel kansen op de aansluitingstreffer en nadat invaller Nikolai Baden Frederiksen de paal had geraakt, bracht Openda de spanning terug met een schot in de linkerhoek.

Vitesse ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was daar een aantal keren dichtbij. Onder anderen Openda kreeg kansen op de 2-2, maar doelman Paul Gartler voorkwam een tweede tegendoelpunt in Wenen. De Belgische spits kreeg in de slotfase nog geel, waardoor hij geschorst is voor de return in Arnhem.

Vitesse viert de aansluitingstreffer van Loïs Openda. Vitesse viert de aansluitingstreffer van Loïs Openda. Foto: Pro Shots

