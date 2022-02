PSV heeft donderdagavond een eerste stap gezet naar de achtste finales van de Conference League. De Eindhovenaren hadden zonder goed te spelen weinig te duchten van Maccabi Tel Aviv, maar wonnen slechts met 1-0.

Cody Gakpo zorgde in de elfde minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd in het Philips Stadion, dat vanwege de coronaregels (nog) niet helemaal gevuld mocht worden. PSV kreeg daarna goede kansen om het tweeluik na één duel al zo goed als zeker te beslissen, maar het bleef bij 1-0.

PSV eindigde voor de winterstop als derde in een Europa League-poule met AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz en is daardoor veroordeeld tot de play-offs van de Conference League. De return staat volgende week op het programma. De winnaar gaat naar de achtste finales, waar Feyenoord en AZ al zeker van zijn.

Trainer Roger Schmidt moest flink puzzelen voor het eerste duel met Maccabi. Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli ontbraken door een schorsing en Armando Obispo was door een botsing op de training deze week niet fit genoeg. Daardoor begon Philipp Max in het centrum van de defensie. Ook was er een basisplaats voor Joey Veerman.

Vitesse probeert eveneens via de play-offs de achtste finales van de Conference League te bereiken, maar de Arnhemmers begonnen in tegenstelling tot PSV niet goed aan die missie. De ploeg van trainer Thomas Letsch verloor met 1-2 van Rapid Wien.

Cody Gakpo bezorgde PSV met zijn vroege treffer een nipte overwinning.

PSV heeft weinig te duchten van Maccabi Tel Aviv

Waar Vitesse in Wenen al binnen een minuut op achterstand kwam, kende PSV een droomstart in het Philips Stadion. Vleugelverdediger Mauro Júnior gaf de bal in de tiende minuut met buitenkant voet mee aan Gakpo, die zijn directe tegenstander kinderlijk eenvoudig afschudde en in de korte hoek binnenschoot.

Maccabi leek even van de les door de snelle openingstreffer. PSV drong de Israëliërs terug op eigen helft en kreeg meerdere goede kansen op de 2-0. Doelman Daniel Peretz moest handelend optreden na een kopbal van Noni Madueke en had even later wat minder moeite toen ook Érick Gutiérrez met zijn hoofd probeerde te scoren.

De defensie van PSV had ondertussen weinig te duchten van Maccabi, dat eigenlijk alleen door toedoen van de thuisploeg gevaarlijk werd. Keeper Joël Drommel verwerkte een vrije trap van Dan Biton - na een overtreding van Jordan Teze - tot corner. Niet lang daarna mocht Eran Zahavi aan de andere kant vanuit kansrijke positie proberen te scoren uit een vrije trap, maar zijn poging ging over.

Keeper Joël Drommel hoefde niet veel in actie te komen tegen Maccabi Tel Aviv.

Dreiging PSV wordt niet beloond met doelpunten

Ondanks de voorsprong leek trainer Schmidt niet tevreden over de eerste helft, want hij besloot Ritsu Doan halverwege in te brengen voor Phillipp Mwene, terwijl Mauro naar de rechtsbackpositie verhuisde. Aan het spelbeeld veranderde weinig: PSV speelde verre van bijzonder, maar kwam niet serieus in de problemen.

Madueke kreeg in de 52e minuut de eerste kans van de tweede helft, maar hij schoot hard in het zijnet. Niet lang daarna werd de aanvaller gewisseld. Dik tien minuten later kwam Maccabi goed weg toen een voorzet van Gakpo via de voet van Idan Nachmias net voor de doellijn langs schoot.

Maccabi zorgde aan de andere kant zo nu en dan voor wat dreiging, maar op wat hachelijke momenten in het strafschopgebied na kwam PSV niet in de problemen. De Eindhovenaren kregen via onder anderen Zahavi (schot naast), Gutiérrez en Yorbe Vertessen (kopballen) kansen om de score te verdubbelen, maar Maccabi hield de schade beperkt en mag nog hopen op een plek in de achtste finales.

