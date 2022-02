Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft donderdagavond met Rangers FC uitstekende zaken gedaan in de jacht op een plek in de achtste finales van de Europa League. De Schotten waren verrassend met 2-4 te sterk voor Borussia Dortmund. FC Barcelona bleef in eigen huis op een 1-1-gelijkspel steken tegen Napoli.

James Tavernier opende in de 37e minuut de score bij Dortmund-Rangers door een strafschop te benutten. Alfredo Morelos maakte er enkele minuten later al 0-2 van. De aanvaller hoefde de bal op de doellijn alleen maar een tikje te geven na doorkoppen van Joe Aribo.

Vlak na rust ging het van kwaad tot erger voor Dortmund, dat in de groepsfase van de Champions League derde werd in een poule met het foutloze Ajax, Sporting CP en Besiktas. John Lundstram maakte er in de 49e minuut 0-3 van met een hard schot in de verre hoek, buiten bereik van doelman Gregor Kobel.

Jude Bellingham deed vlak daarna wat terug, maar door een eigen doelpunt van Dan-Axel Zagadou was de marge in de 55e minuut met een onbereikbaar schot weer drie. De 2-4 van Raphaël Guerreiro kwam te laat voor Dortmund om nog te mogen hopen op een gelijkspel. Donyell Malen stond aan de aftrap bij de thuisploeg en werd in de 68e minuut naar de kant gehaald.

Rangers kwam voor de winterstop uit in de Europa League en eindigde als tweede in een groep met Olympique Lyon, Sparta Praag en Brøndby IF. Van Bronckhorst werd in november aangesteld bij de Schotse topclub en verloor sindsdien alleen nog van titelconcurrent Celtic (3-0).

Luuk de Jong kan Barcelona dit keer niet helpen

In Spanje bleef Barcelona op een gelijkspel steken tegen Napoli. De ploeg van trainer Xavi kwam in de 29e minuut op achterstand in Camp Nou door een treffer van Piotr Zielinski. Doelman Marc-André ter Stegen wist een eerste inzet van de Pool te stoppen, maar in de rebound schoot hij alsnog kiezelhard raak in de bovenhoek.

Een kwartier na rust kwam Barcelona op gelijke hoogte. De VAR constateerde hands van Napoli in het eigen strafschopgebied, waardoor Ferran Torres mocht aanleggen van 11 meter. De aanvaller maakte geen fout oog in oog met doelman Alex Meret.

De in de 86e minuut voor Pierre-Emerick Aubameyang ingevallen Luuk de Jong hoopte net als afgelopen zondag tegen Espanyol (2-2) nog van waarde te kunnen zijn als pinchhitter, maar de spits kon Barcelona dit keer niet helpen met een treffer. Hij was nog wel dicht bij de winnende, maar zijn goed uitgevoerde omhaal ging naast.

Frenkie de Jong stond in tegenstelling tot Luuk de Jong wel aan de aftrap bij Barcelona en werd in de 65e minuut gewisseld voor Sergio Busquets. De geblesseerde Memphis Depay ontbrak in de selectie.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2003/2004 dat FC Barcelona ontbreekt in de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen eindigden in de groepsfase op de derde plek in een poule met Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev.