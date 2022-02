De wedstrijd tussen FC Eindhoven en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdag is donderdag uitgesteld. Het duel wordt uitgesteld vanwege het grote aantal coronabesmettingen bij de thuisploeg.

FC Eindhoven kan tegen ADO geen team van dertien spelers op de been brengen, doordat een grote groep in één keer besmet is geraakt met het coronavirus.

Na overleg tussen de clubarts van Eindhoven en de bondsarts van de KNVB is besloten de wedstrijd te verplaatsen. Het is nog onbekend wanneer het duel wel wordt gespeeld.

FC Eindhoven bezet de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en gaat aan kop in de strijd om de derde periodetitel. ADO is de nummer vier op de ranglijst en heeft een punt meer dan de Brabanders.

Door het uitstellen van Eindhoven-ADO staan er vrijdag nog zeven wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper FC Volendam gaat op bezoek bij nummer twee FC Emmen.

