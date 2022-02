Rapid Wien-Vitesse ·

73' GOAL Vitesse! 2-1



Daar is-ie dan! Openda legt hem lekker voor zijn rechter en schiet raak in de linkerhoek. Loon naar werken, want Vitesse speelt een behoorlijke tweede helft. Het is te merken dat Rapid Wien met tien man staat, want ze komen er totaal niet meer uit. Zit er nog meer in voor de ploeg van Letsch?