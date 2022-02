Sevilla-Dinamo Zagreb 聽路聽

45' Goal Sevilla! Blunderende keepers zijn niet zeldzaam de laatste weken. In de Eredivisie hebben we de afgelopen weken flink wat keepers zien prutsen, in Europa is dat niet anders. Livakovic van Dinamo Zagreb duikt helemaal verkeerd op het schot van Ocampos. Sevilla leidt voor de pauze met 3-1, want ook Martial scoort op slag van rust.