PSV begint donderdag met Joey Veerman en Philipp Max aan de heenwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv in de play-offs voor een plek in de achtste finales van de Conference League. Zij vervangen de geschorste Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Teze, Max, Mauro Júnior; Veerman, Götze, Gutiérrez; Madueke, Zahavi, Gakpo.

Opstelling Maccabi Tel Aviv Peretz; Geraldes, Nachmias, Baltaxa, Saborit; Shamir, Glazer, Biton, Kanichowsky; Jovanovic, Perica.

Sangaré zit nog een schorsing uit vanwege zijn rode kaart in het groepsduel met Sturm Graz. Boscagli kreeg tegen Real Sociedad zijn derde gele kaart en mag daarom niet meedoen tegen Maccabi Tel Aviv. Ook Carlos Vinícius is geschorst.

Afgelopen zaterdag stonden Sangaré en Boscagli in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (0-5-zege) beiden in de basis bij PSV. Veerman viel toen in en Max bleef op de bank. Armando Obispo haakte enkele uren voor het duel met Maccabi geblesseerd af, waardoor Philipp Max centraal in de verdediging speelt.

Voor Eran Zahavi is de wedstrijd tegen Maccabi een speciale. De Israëlische spits speelde van 2013 tot 2016 voor de ploeg uit Tel Aviv.

PSV is tot de tussenronde van de Conference League veroordeeld, omdat het voor de winterstop als derde eindigde in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren moesten AS Monaco en Real Sociedad boven zich dulden.

De wedstrijd tussen PSV en Maccabi Tel Aviv begint donderdag om 18.45 uur in Eindhoven en staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg. De return wordt volgende week donderdag in Israël gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales.

De spelers van Vitesse bereiden zich voor op het uitduel met Rapid Wien. De spelers van Vitesse bereiden zich voor op het uitduel met Rapid Wien. Foto: Pro Shots

Opstelling Rapid Wien Gartier; Stojkovic, Aiwu, Moormann, Auer; Kitagawa, Grahovac, Ljubicic; Druijf, Demir, Grull.

Opstelling Vitesse Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad; Dasa, Gboho, Domgjoni; Openda, Grbic.

Vitesse met Oroz, Gboho en Domgjoni tegen Rapid Wien

Tegelijkertijd met PSV-Maccabi Tel Aviv begint Vitesse aan de uitwedstrijd tegen Rapid Wien in de tussenronde van de Conference League. Bij de Arnhemmers hebben Alois Oroz, Yann Gboho en Toni Domgjoni een basisplaats.

Het trio neemt ten opzichte van de wedstrijd tegen PSV de plaats in van de zieke Riechedly Bazoer, de geschorste Matús Bero en Nikolai Baden Frederiksen, die in Oostenrijk op de bank begint. Bij Rapid Wien verschijnt Ferdy Druijf, die wordt gehuurd van AZ, aan de aftrap.

Vitesse werd in de groepsfase van de Conference League tweede achter Stade Rennais. De Arnhemmers hielden Tottenham Hotspur knap achter zich in de poule.

De wedstrijd tussen Rapid Wien en Vitesse gaat om 18.45 uur van start en wordt geleid door de Litouwse scheidsrechter Donatas Rumsas.

