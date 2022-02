Danny Mulder blijft voorlopig trainer van de vrouwen van Feyenoord. De club uit de Eredivisie heeft zijn contract donderdag met twee jaar verlengd tot medio 2024.

Mulder is bezig aan zijn derde seizoen bij Feyenoord. Tussen 2019 en 2021 was hij al verantwoordelijk voor het beloftenelftal bij de vrouwen. De coach mocht aanblijven bij de oprichting van het profteam dat sinds vorig seizoen uitkomt in de Eredivisie.

"Dat we de samenwerking met Danny continueren is voor ons een logisch vervolg van het traject dat we met Feyenoord Vrouwen 1 hebben ingezet", zegt Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord.

"Danny heeft met zijn staf en spelersgroep dit seizoen de eerste stappen gezet in de Eredivisie en we kunnen concluderen dat dit tot nu toe zeer positief heeft uitgepakt. We zijn ervan overtuigd dat we ons onder leiding van Danny de komende jaren kunnen gaan meten met de nationale top."



Mulder is trots op zijn nieuwe contract in Rotterdam. "Ik ben ooit begonnen bij deze prachtige club om op de plek te komen waar ik nu zit. Het voelt voor mij dan ook als een enorme eer om nu voor twee seizoenen te mogen bijtekenen. Tevens kijk ik ernaar uit om met het team de komende jaren de volgende stappen te maken."

Feyenoord bezet momenteel de vierde plek in de Vrouwen Eredivisie. De Rotterdamse ploeg staat na zestien gespeelde wedstrijden op 28 punten, 6 minder dan koploper Ajax. De Amsterdamse formatie heeft ook een duel minder gespeeld.

