Helmond Sport heeft donderdag met verbazing en verontwaardiging gereageerd op de kritiek van trainersvakbond CBV. De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal bekritiseerde Helmond Sport woensdag wegens de gang van zaken rond de trainerswissel van begin deze week.

"Door haar gedrag maakt CBV het vinden van een oplossing alleen maar moeilijker", aldus Helmond Sport een dag later in een verklaring.

Helmond Sport stelde maandag hoofdtrainer Wil Boessen op non-actief. Sven Swinnen, die al als adviseur bij de club betrokken was, neemt de functie van Boessen voorlopig over. De Belg is afkomstig van KV Mechelen, de club waarmee Helmond Sport nauw samenwerkt.

Volgens de CBV stond Swinnen al op het veld voordat Helmond Sport het vertrek van Boessen goed had afgehandeld. "Helmond Sport lapt de regel aan haar laars en dit getuigt niet van goed werkgeverschap", meldde CBV-voorzitter Guus Hiddink. De oud-bondscoach van Oranje noemde de werkwijze van de Brabantse club "onacceptabel".

Het leidde weer tot een verontwaardigde reactie van de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. "Helmond Sport is van mening dat partijen altijd eerst moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen."

Helmond vindt dan ook dat CBV eerst de discussie met Helmond Sport had moeten aangaan en niet direct naar de media had moeten stappen. "Helmond Sport hecht eraan om te benadrukken dat zij van mening is dat zij de cao niet heeft geschonden."