FC Twente wil het contract van Jody Lukoki ontbinden. De aanvaller werd onlangs veroordeeld vanwege huiselijk geweld en dat is voor de club uit Enschede voldoende reden om de samenwerking met Lukoki te beëindigen.

"De club en Lukoki zijn eerder deze week in gesprek gegaan naar aanleiding van de gebeurtenissen in de privésfeer bij de speler. In dit gesprek heeft Twente aangegeven de samenwerking te willen beëindigen. Beide partijen werken aan een oplossing, waarbij de club heeft aangegeven dat uitkomen voor Twente geen optie is", zo laat Twente donderdag weten op de eigen site.

Lukoki werd vanwege het mishandelen van zijn vriendin eind januari veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, met een proeftijd van drie jaar. Twente liet toen al weten dat het geschrokken was van het nieuws en dat het maatregelen wilde nemen.

De 29-jarige Lukoki staat nog tot medio 2023 onder contract bij de Enschedese club, al heeft hij al maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Kort nadat de voormalige speler van Ajax afgelopen zomer was vastgelegd, liep hij een zware knieblessure op. Daarvan is hij nog altijd herstellende.

Lukoki kwam over van de Turkse club Yeni Malatyaspor. Eerder speelde hij voor de Bulgaarse topclub Ludogorets, PEC Zwolle, SC Cambuur en Ajax.